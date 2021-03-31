«مازيراتي MC20» تفوز بلقب «أفضل الأفضل»

المصدر: دبي - البيان

كشفت مازيراتي، الشركة الإيطالية الرائدة في تصنيع السيارات الفاخرة، عن فوز سيارتها الجديدة MC20 بجائزة أفضل الأفضل عن فئة تصميم المنتجات خلال حفل توزيع جوائز ريد دوت المرموقة لعام 2021.

وتُعدّ جوائز ريد دوت، التي تُنظمها وتمنحها مؤسسة ديزاين زينترم نوردراين فيستفالن للتصميم في ألمانيا منذ عام 1955، من أهم الجوائز العالمية للتصاميم الإبداعية، والتي تختص في تقييم واختيار أكثر المنتجات تميّزاً من الناحية الجمالية والوظيفية والابتكارية في جميع أنحاء العالم.

وتقدم المؤسسة جوائزها في كل عام للاحتفاء بالتميّز في مجالات تصميم المنتجات والعلامات التجارية وتسويقها على مستوى العالم، وفق مجموعة من المعايير دائمة التطور والملائمة لجميع الجوانب الاجتماعية والثقافية. وتتولى لجنة تحكيم مكونةً من خمسين خبيراً دولياً مهمة انتقاء المنتجات ضمن خمسين فئةً تقريباً، تتنوع جميعها بين الأزياء والإكسسوارات والأثاث والمركبات.

وقال ديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي: تمثلت مهمتنا في تطوير سيارة تترك لنا بصمةً في المستقبل بوصفها أول نماذج إبداعات مازيراتي الجديدة، ويسعدني أن أرى سيارة MC20 تثبت نجاحنا في تحقيق هذه الغاية. ويقوم عملنا في مازيراتي بشكل رئيسي على الابتكار والشغف والتفرد في التصميم، لذا جمعنا كل هذه القيم ضمن سيارتنا الرياضية الخارقة والجديدة كلياً، والتي نعدها نقطة التحول التي ستطلق العنان لمرحلة إبداعية جديدة في تاريخ علامتنا الرائدة.

من جانبه، قال كلاوس بوسي، رئيس قسم التصميم لدى مازيراتي: نفخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة، التي تحتفي بجهود فريقنا الاستثنائي الذي أظهر مستويات عالية من الالتزام والكفاءة لابتكار هذه السيارة، والتي نثق بأنها ستسطر فصلاً جديداً من الإبداع في تاريخ مازيراتي.

وتُجسد مازيراتي MC20، التي تولى مركز مازيراتي ستايل في تورينو مهمة تصميمها، مزيجاً بين الأناقة والأداء الرياضي، مما يجعلها تُحفةً فنيةً تفسح المجال أمام حقبة جديدة من إبداع علامة الرمح الثلاثي.

وبفضل التركيز الفائق على أداء السيارة، تتمتع MC20 بخصائص ديناميكية هوائية استثنائية وخطوط انسيابية تمتزج مع التصاميم الجريئة لتؤكد على تفردها الكامل في عالم السيارات. وتعكس هذه السيارة الرياضية الخارقة من مازيراتي المفهوم الحقيقي للسرعة بفضل أسلوب العلامة الفريد في هندسة تصميم الهيكل، الذي يرسم الملامح الجمالية لسيارات العلامة المستقبلية.

كما تم تزويد السيارة ذات الطابع المبتكر بأبواب تفتح إلى الأعلى (أبواب الفراشة)، لتجمع بين السمات الجمالية والمزايا العملية، حيث تتيح هذه الأبواب الدخول إلى المقصورة والخروج منها بسهولة تامة.

من جهة أخرى، تُعد مازيراتي MC20 سيارةً إيطاليةً بكل ما للكلمة من معنى، لا سيما وأنّها طُورت في مختبر مازيراتي للابتكار وتم تصنيعها في مصنع مودينا التاريخي.

وبالإضافة إلى مظهرها المُذهل، تتمتع السيارة بطابع رياضي لا يُضاهى، مع محرك Nettuno الجديد والمزود بست أسطوانات بقدرة 630 حصان، لمنح السيارة القدرة على التسارع من وضعية الثبات لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 2.9 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تزيد عن 325 كيلومتر في الساعة؛ وعززت مازيراتي هذه الميزات بفضل اعتمادها على تقنية حجرة الاحتراق الأولية المستوحاة من سيارات الفورمولا 1 أثناء ابتكار هذا المحرك الخارق وتصميمه وتطويره.

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