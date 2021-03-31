«نيسان» تكشف للمرة الأولى عالمياً عن «باترول نيسمو 2021»

المصدر: دبي - البيان

كشفت «نيسان» عن سيارة «باترول نيسمو 2021» للمرة الأولى عالمياً في فعالية افتراضية لتكون بهذا أحدث إصدارات علامتها الرياضية عالية الأداء في المنطقة. تجمع النسخة الجديدة من سيارة باترول الجريئة والرياضية بين التصميم الخارجي الملفت واللمسات الداخلية الفخمة مع الأداء المتفوق للسيارات الرياضية وقد عُرضت عالمياً في موقع إكسبو 2020 دبي. كما تساهم السيارة في تطبيق استراتيجية Nissan NEXT في المنطقة بعد إطلاق نيسان إكس-تيرا الجديدة كلياً إقليمياً.

وتؤكد نيسان باترول نيسمو بنسختها الجديدة المستوحاة من حلبات السباق على تاريخ نيسان العريق في مجال رياضة السيارات، كما تعكس حب المنطقة للسيارات عالية الأداء. فقد تم تعديل التصميم الخارجي للنسخة الجديدة لتعزيز مزايا الديناميكا الهوائية ونظام التعليق وتحقيق قوة رفع صفرية. كما زودت السيارة بقدرات تحكّم محسنة وتصميم يوفر راحة إضافية أثناء القيادة بالإضافة إلى ميزات التنقل الذكي من نيسان.

وقال تييري صباغ، المدير التنفيذي لـ «نيسان» الشرق الأوسط: منذ أن أطلقنا علامة نيسمو التجارية في المنطقة، حرصنا على الإصغاء لعملائنا بهدف تلبية متطلباتهم المتغيرة، وعملنا بالتعاون مع فرقنا العالمية لتقديم نيسمو التي لا تقف عند تلبية احتياجات العملاء فحسب؛ بل ترتقي أيضاً بتجربة باترول المميزة نحو أفق جديد تماماً. ومع التحسينات الفريدة التي تم إدخالها على باترول نيسمو 2021، أصبحت السيارة مثالاً للأداء المتفوق والفخامة والرقي، وعزّزت من عروض باترول القوية واستراتيجية عملها الشاملة والتي تضمن بقاءنا متميزين في المنطقة.

وستكون السيارة الجديدة متوفرة حصرياً للعملاء في المنطقة وتنطلق مع بداية عام من الاحتفالات بالذكرى 70 لإطلاق باترول عالمياً في عام 1951. والجدير بالذكر أنّ نيسان باترول نيسمو 2021 بنيت بالارتكاز على طراز باترول «أل إي بلاتينوم سيتي» بثماني أسطوانات، وهي تتماشى مع فلسفة التصميم الجديدة لنيسان المتمثلة بالجرأة والحيوية. فقد تم تصميم النسخة الجديدة لتلبي احتياجات وتطلعات العملاء الذين يبحثون عن التميّز والفخامة التي توفرها سيارة نيسان باترول الأسطورية، وفي الوقت عينه يرغبون باختبار الحماس والتشويق الناتجين عن تعزيز الأداء وقدرات التحكم المتميزة.

ويعكس التصميم الخارجي لنيسان باترول نيسمو 2021 الطابع الرياضي والحضور اللافت، وقد تم تصميم واجهة جديدة لها تُبرز شبك V-Motion الأمامي. ويتميز المصد الخلفي بتصميم متناسق يسمح بإبراز عرض السيارة وبمصابيح ضباب خلفية بتقنية LED مستوحاة من سيارة نيسان فورمولا 1. ويغطي خط نيسمو الأحمر محيط السيارة ويحدد خطوطها التصميمية.

وتضم المقصورة الداخلية مقاعد أمامية فسيحة من جلد ألكانترا ذات جودة عالية وتؤكد التطريزات المميزة على الفخامة. كما استوحيت عجلة القيادة بجلد ألكانترا الأسود من سيارات السباق أيضاً، وهي تتميز بتطعيمات ألياف الكربون الحمراء فيما تم نقش شعار نيسمو على مساند الرأس.

ويعتمد تصميم سيارة نيسان باترول نيسمو 2021 على الوظائف العملية التي تزود السائق بمزايا ديناميكية هوائية وتصميم مستوحى من رياضة السيارات بالإضافة إلى تعزيز قدرات التحكم ورشاقة السيارة. وقد عمل فريق الحرفيين «تاكومي» على تعديل كل سيارة لتولّد قوة 428 حصاناً وعزم دوران بالغ 560 نيوتن متر.

ومن بين التحديثات الرئيسية التي طرأت على تصميم نيسان باترول نيسمو 2021 إضافة فتحات جانبية إلى المصد الأمامي لتحقيق قوة رفع صفرية، ويعدّ هذا إنجازاً لافتاً في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. ويعزز القوة الديناميكية الهوائية التخفيض التراكمي لوزن العجلات البالغ 4.5 كلغ. كما يتميّز نظام التعليق المضبوط بمخمدات صدمات بيلستين التي توفر تحكماً أكبر وأكثر رياضية.

كما زوّدت نيسان باترول نيسمو 2021 بأحدث تقنيات التنقل الذكي من نيسان بما فيها نظام الفرملة الطارئة الذكي مع خاصية استشعار المارة أمام السيارة، ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي، ومرآة الرؤية الخلفية الذكية، ومساعد الضوء العالي، وتتوفر بأربعة خيارات للون الخارجي وهي الأبيض والأسود والرمادي والفضي.

واختير إكسبو 2020 دبي لإطلاق السيارة الافتراضي فيه، حيث تستعد نيسان لتقديم لمحة عن مستقبل التنقل للزوار خلال الفعالية التي تستمر ستة أشهر وتنطلق في الأول من أكتوبر 2021. وبصفتها الشريك الرسمي للسيارات، تستعد نيسان للاستفادة من خبرتها العالمية وعرض سيارات الجيل التالي بالارتكاز على رؤية العلامة التجارية القائمة على ريادة الابتكار الذي يثري حياة الناس. ويتماشى هذا الأمر أيضاً مع شعار إكسبو 2020 «تواصل العقول وصنع المستقبل».

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