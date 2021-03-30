«جنرال للإطارات» تزوِّد «فورد راينجر رابتور» إطارات «غرابر AT3»

المصدر: دبي - البيان

تحتفي «جنرال للإطارات»، إحدى العلامات التجارية التابعة لـشركة كونتيننتال الألمانية الرائدة لتصنيع الإطارات، بنجاح إضافي في مجال تجهيزات المعدّات الأصلية، إذ يتم الآن تزويد شاحنة فورد راينجر رابتور حصرياً إطار «غرابر AT3» المخصَّص لكل الدروب والفائز بجوائز بارزة وذلك تجهيزاً قياسياً.

وتتميّز شاحنة بيك-أب عالية الأداء للدروب الوعرة من فورد بكونها تحتوي على شاسيه مطوَّر بشكل خاص ومناسب لرياضة المحرّكات، وهي مزايا بارزة ذات أهمية قصوى عند السير بسرعات عالية بعيداً عن الدروب المعبَّدة.

وقال ج.ج. دولينغ، المدير العام للتصنيع لدى إطارات كونتيننتال جنوب أفريقيا: «سعى مهندسو التطوير لدى فورد بشكل حثيث لإيجاد الإطار المثالي لمنتجهم البارز. وبالطبع، فإن العنصر الأهم في اختيار هذا الإطار كان تفاعله الاستثنائي مع خصائص التعليق والأداء الفائقة لشاحنة راينجر رابتور، بالتوازي طبعاً مع ما يتمتّع به إطار جنرال غرابر AT3 من خصائص ديناميكية رائعة. ونحن متحمّسون تجاه هذه المركبة ويسعدنا فعلاً التعاون في هذا المجال».

وكجميع مصنِّعي المركبات، تحدِّد فورد مجموعة واسعة من المتطلّبات المعيَّنة، وهي ما تخطّاها إطار غرابر AT3 في الاختبارات المركَّزة – بما في ذلك أداء التماسك القوي في الظروف الرطبة والجافّة على حد سواء، مع خفض توليد الضجيج، والتميّز بالمسافة الطويلة التي يقطعها، والتمتّع بمستويات عالية من الاعتمادية والثبات.

وأوضح دولينغ: الموافقة على تجهيزات المعدّات الأصلية لمركبة راينجر رابتور تؤكّد مجدّداً السمعة الممتازة التي يتمتّع بها غرابر AT3 كإطار بجودة استثنائية، كان على الطرقات العادية أو الدروب الوعرة وفي جميع الظروف المناخية.

ضمن هذا السياق، أثبتت أيضاً الاختبارات المستقلّة التي نشرتها صحافة السيارات أن إطار غرابر AT3 هو معيار لكل شيء ضمن فئة الإطارات المخصَّصة لجميع التضاريس، وذلك بفضل تصميمه للأداء المتوازن 50/50 على الطرق العادية والدروب الوعرة. وعلى سبيل المثال، كان هذا الإطار من علامة جنرال للإطارات الفائز الإجمالي من بين 16 منتَجاً منافِساً في مقارنة رئيسة قامت بها مجلّة SA 4x4 سنة 2018 حول أداء إطارات كل التضاريس.

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