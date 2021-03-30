«المسعود للمركبات والمعدات التجارية» تزود «الخليج ريدي مكس» ثماني شاحنات

المصدر: أبوظبي - البيان

وقع قسم «المسعود للمركبات والمعدات التجارية»، التابع لمجموعة المسعود، إحدى الشركات التجارية الرائدة في أبوظبي، اتفاقية كبرى مع شركة «الخليج ريدي مكس» التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، لتزويدها ثماني شاحنات «UD» من طراز «Quester-CGE420–8X4» مركبة عليها خلاطات خرسانة سعة 12 متراً مكعباً.

ويعد الطراز Quester الأول ضمن جيل جديد من «شاحنات UD» التي تم تطويرها خصيصاً لقطاع النقل الثقيل، إذ تم تصميم هذه الشاحنات وفقاً لمعايير الجودة اليابانية العريقة مع الأخذ بالاعتبار احتياجات الأسواق المحلية.

وتجسد الاتفاقية دفعة قوية لدخول شركة «المسعود» و«شاحنات UD» قطاع الإنشاءات المحلي، كما أنها تعد أول صفقة تبرمها شركة «شاحنات UD» من خلال وكيلها في أبوظبي مجموعة المسعود، والتي تنطوي على واحدة من أصعب البنى الفوقية في مجال البناء والإنشاءات.

وانطلاقاً من حرصه على تقديم تجربة شاملة ومتكاملة لعملائه، أجرى فريق مبيعات المسعود للمركبات والمعدات التجارية دراسات مفصلة للجوانب الفنية والتجارية لشركة «الخليج ريدي مكس» بهدف تزويدها شاحنات Quester التي تلبي احتياجات الشركة ومتطلباتها. كما قام فريق خدمات ما بعد البيع بتمديد الدعم المقدم للشركة من خلال التدريب وجدولة فحوص الصيانة لشاحنات Quester التي تم تسليمها. وغطت عمليات التدريب طرائق العناية الصحيحة بالشاحنات للحفاظ على حالتها وأدائها بالشكل الأمثل، واستخدام نظام الاتصالات عن بعد (Telematics System) الذي يتيح للمستخدمين مراقبة أسطول الشاحنات من خلال سهولة تتبع المركبات وتعقبها.

وعلاوة على ذلك، يقوم قسم قطع الغيار في قسم المسعود للمركبات والمعدات التجارية بضمان وتأمين قطع الغيار متى وأينما طُلبت. وتعرف مجموعة المسعود على مستوى القطاع بخدمات ما بعد البيع التي يتم تقديمها بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية والتزامها تعزيز تجربة العملاء ورفع مستوى رضائهم.

وقال محمد الزفتاوي، المدير العام لقسم المسعود للمركبات والمعدات التجارية: «يعكس توقيع هذه الصفقة ثقة السوق المحلي بقدرتنا على تقديم منتجات عالية الأداء وحلول شاملة وفقاً للمعايير العالمية. كما تؤكد الصفقة التزامنا جنباً إلى جنب مع شريكنا شاحنات UD، دعم العملاء للوصول بأهدافهم إلى مستوى جديد من التميز كما نعدهم دائماً. ونقدم شكرنا لشركة الخليج ريدي مكس على ثقتها بنا ومنحنا فرصة تزويدها ثماني شاحنات من طراز Quester لدعم خطط نموها الاستراتيجي في دولة الإمارات والمنطقة».

من جانبه، قال مراد هدنا، رئيس «شاحنات UD الشرق الأوسط»: منذ طرح شاحنات New Quester ذات الحمولات الأعلى والأنسب في طرازها بإجمالي وزن يصل إلى 46 طناً لشاسيه 8x4 في عام 2016، تمكنّا من دخول أسواق جديدة كانت تهيمن عليها سابقاً الشركات المصنعة الأوروبية، إذ تحتاج منطقة الشرق الأوسط متطلبات خاصة نظراً لوجود تضاريس وعرة وارتفاع درجات الحرارة والحمولات العالية، ولذا وقبل الإطلاق الرسمي، قمنا باختبار الشاحنات الجديدة في دولة قطر أكثر من عام، وذلك للتأكد من مدى ملاءمتها للظروف الطبيعية وضمان كفاءتها لتلبية احتياجات العملاء. ونفخر اليوم بالصفقة التي عقدها شريكنا الحصري في أبوظبي المسعود بتوريد ثماني شاحنات من طراز Quester - CGE420 مجهزة بخلاطات خرسانة سعة 12 متراً مكعباً إلى شركة الخليج ريدي مكس.

وقال المهندس أحمد الحديدي، المدير العام لشركة الخليج ريدي مكس: سعدنا بالتعاون مع قسم المسعود للمركبات والمعدات التجارية و«شاحنات UD»، ولدينا ثقة تامة بكفاءة وجودة الشاحنات الجديدة في ظل الدعم المستمر من جانب «المسعود». ومنذ تأسيس شركتنا في عام 1998، عملنا على تبني أحدث تقنيات الإنتاج بما يتماشى مع أعلى معايير الجودة. ويعد تعاوننا مع مجموعة المسعود خطوة مهمة لتحقيق هدفنا المتمثل بتعزيز حضورنا واحدة من أسرع شركات الخرسانة الجاهزة نمواً في المنطقة.

وبالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع الشاملة من قسم المسعود للمركبات والمعدات التجارية، أثنت الخليج للخرسانة الجاهزة أيضاً على الحلول المتكاملة ذات الميزات التقنية والتجارية العملية والملموسة التي يقدمها القسم.

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