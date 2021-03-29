«شرطة دبي» تتعاون مع «جنرال موتورز» لتعزيز سلامة الطرق

المصدر: دبي - البيان

وقّعت "جنرال موتورز" مؤخراً مذكّرة تفاهم مع "شرطة دبي" بهدف تطوير عمليات سلامة الطرق وتقنيات إدارة الحركة المرورية في الإمارات. وقّع المذكّرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء مهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، ومن جانب "جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط" غاري ويست، المدير التنفيذي لـOnStar وحلول التنقّل المستقبلي. وتسهم مذكّرة التفاهم بتمتين العلاقة القوية والطويلة التي تربط "شرطة دبي" مع "جنرال موتورز"، وهي تتيح التعاون السلس، فيما بينهما مع سعيهما الحثيث لتعزيز مستويات سلامة الطرق في الإمارات من خلال اعتماد الحلول التقنية المبتكَرة.

ويشكّل توقيع مذكّرة التفاهم الخطوة التالية نحو إطلاق خدمة OnStar في الإمارات، التي تُعدّ التقنية الرائدة للسلامة والأمن داخل المركبة من "جنرال موتورز". كما أنها تتيح مجالات التعاون الوثيق بين "شرطة دبي" وOnStar لأجل توفير الدعم اللازم للسائقين عند وقوع أي أمر طارئ. ضمن هذا السياق، وعند تعرّض أي مركبة من "جنرال موتورز" مزوَّدة بتقنية OnStar لحادث على الطريق، فإن هذه التقنية تقوم فوراً بتنبيه مستشاري OnStar الذين سيتمكّنون من تحديد قوّة الحادث ومن ثم نقل المعلومات إلى غرفة عمليات "شرطة دبي"، وهو ما يسهّل حصول فرق الاستجابة الطارئة على المعلومات الضرورية حول الحادث، وبالتالي العمل بفعالية وفقاً لهذا حتى قبل الوصول إلى موقع الحادث.

وقال اللواء مهندس كامل السويدي: "إن توقيع المذكّرة يأتي انطلاقاً من توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وحرصنا على بناء وتعزيز أواصر التعاون مع الشركاء بشكل فعّال، وتوفير شراكة متميّزة في مجالات العمل المشترَكة لتطوير وتعزيز عمليات أمن وسلامة الطرق، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة، بما يصبّ في مصلحة المجتمع ويحقّق استراتيجية حكومة دبي في تعزيز الأمن والأمان على الطرقات العامّة.

تتميّز مذكّرة التفاهم بكونها تؤكّد على متابعة العمل المشترَك بين "شرطة دبي" وشركة "جنرال موتورز" لأجل تعزيز مستويات السلامة على الطرق والترويج لها أكثر، حيث سيتم التعاون لتطوير الشراكة أكثر مع إبقاء سلامة السائقين في دبي أولوية قصوى بشكل دائم. إضافة لهذا، توفر مذكّرة التفاهم المزيد من الفرص لتجربة واختبار التقنيات المبتكَرة بالتعاون مع "شرطة دبي".

وقال لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط": "يشرّفنا توقيع مذكّرة التفاهم مع "شرطة دبي"، وهو ما يشكّل خطوة بارزة في مجال الاتصالات وخدمات السلامة والأمن داخل المركبات في الشرق الأوسط. فشركة "جنرال موتورز" تتواجد في المنطقة منذ ما يزيد على 90 سنة، ونحن نعمل عن قرب مع القيادات الحكيمة لبناء مدن ذكية ومستدامة ومتطوّرة. وتتميّز رؤيتنا الهادفة للوصول إلى مستقبل مع صفر حوادث، صفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري بكونها تتوافق تماماً مع هذا الطموح، ونعتزّ فعلاً لكوننا شركاء بارزين وداعمين لحكومة الإمارات والمنطقة بشكل عام في العمل نحو غد أنظف ومشرق أكثر.

بدوره، قال غاري ويست، المدير التنفيذي لـOnStar وحلول التنقّل المستقبلي: "يسعدنا الاحتفال بهذه الخطوة البارزة فيما يخصّ OnStar، خصوصاً وإنها تشكّل هدفاً كانت تسعى لتحقيقه ’جنرال موتورز‘ بالتعاون مع ’شرطة دبي‘ وباقي الجهات الحكومية الرئيسية المعنية. ومع اعتلائنا الموجة التالية من سبل التنقّل المستقبلي، أصبح من المهم جداً أكثر من أي وقت مضى تعزيز التعاون لجعل مدننا أذكى وطرقاتنا أكثر أماناً. وبفضل خبرة دولية تزيد عن 20 سنة، تُعتبَر OnStar رائدة إقليمياً عندما يتعلّق الأمر بالسلامة والأمن داخل المركبة، وهي تخطّ الدرب بواسطة السيارة المتصلة عبر ضمان تمتّع العملاء براحة البال أثناء القيادة لمعرفتهم أن هناك شخصاً حقيقياً سيكون معهم عند حاجتهم للمساعدة."

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