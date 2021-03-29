«المشروعات التجارية» تقدم «دودج دورانجو» المحدّثة في فعالية «أوتو فست»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت المشروعات التجارية التابعة لمجموعة الفطيم، الموزّع الحصري لسيارات دودج في الإمارات، عن استعراض سيارة دودج دورانجو 2021 ضمن جناح العلامة في فعالية أوتو فست السنوية المخصصة لعرض أبرز سيارات العلامات التجارية تحت مجموعة الفطيم في الإمارات.

وابتداءً من يوم الأحد 28 مارس 2021، سيحظى محبّو السيارات وزوّار مركز التسوق في الإمارات بفرصة استثنائية لزيارة جناح دودج في دبي فستيفال سيتي مول، لاستكشاف أحدث مجموعة من سيارات العلامة المتميزة، مثل تشارجر 2021، وتشالنجر 2021، ودودج دورانجو 2021 التي ستسجّل أول ظهور علني لها في الإمارات، حيث ستتصدر موقعاً متميزاً وسط الجناح ضمن قسم فستيفال سكوير.

وتمتاز دودج دورانجو 2021 المعاد تصميمها بلمسات مُحدثة وجديدة من الداخل والخارج، لترفع سقف المعايير هذا العام وترسخ مكانتها بوصفها السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات التي لا تقبل المساومة. واستناداً إلى تصميم وأداء دودج تشارجر، تأتي دورانجو الرياضية متعددة الاستعمالات والمزوّدة بثلاثة صفوف من المقاعد مع لمسات متميزة لتصميمها الخارجي، ومقصورة قيادة جديدة تركز بشكل أكبر على السائق، لتقدم مستويات أداء غير مسبوقة. وتقدم دودج دورانجو آر/تي (Durango R/T) المعروضة في أوتو فِست محرّك هيمي V8 الجبّار (HEMI V8) بقوة 360 حصاناً وسعة 5.7 لترات، مع مظهر قوي وأفضل قدرة سحب في فئتها.

وإضافة إلى مجموعة دورانجو 2021 من طرازات آر/تي (R/T)، وجي تي (GT) وإس إكس تي (SXT)، سيستضيف جناح دودج في المول لمدة أسبوع في أوتو فِست، مجموعة رائعة من سيارات دودج القوية، بما فيها تشارجر الرياضية وتشالنجر المتميزة، مع حضور استثنائي للنموذج الخاص بالذكرى السنوية الخمسين لسيارة تشالنجر آر/تي (Challenger R/T) وسيارة تشارجر آر/تي (Charger R/T) – وكلتاهما مزوّدة بمحرك هيمي® V8 الجبار بسعة 5.7 لترات مع قوة 375 حصاناً.

وقال أوسكار ريفولي، مدير عام المشروعات التجارية التابعة لمجموعة السيارات في الفطيم: «يسرّنا افتتاح دورة هذا العام من أوتو فِست الذي يضم جناحاً خاصاً لسيارات دودج، والذي سيمنحنا المنصة الأمثل لتعريف عملائنا في الإمارات بسيارة دودج دورانجو 2021 المحدثة».

وأضاف: «تتميز دورانجو 2021 بمظهر خارجي قوي وحديث، مع مزايا جديدة ترتقي بمقصورتها الداخلية، لتتحول إلى السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات الأمثل للسائقين الذين يقدّرون قيمة الأداء الفائق، والفخامة الراقية والإرث المتميز. ومع تحوّل أوتو فِست إلى واحد من الفعاليات المرتقبة في دبي فستيفال سيتي مول كل عام، نتطلع للترحيب بالعملاء وزوّار مركز التسوق في جناح دودج، وندعوهم لاستكشاف أحدث سيارات دودج في عام 2021».

وفضلاً عن واجهتها الأمامية الجديدة، تمتاز دودج دورانجو 2021 بمصابيح أمامية بتقنية LED، وأضواء توفر رؤية نهارية واضحة بتقنية LED، مع مقصورة داخلية مطوّرة ذات قمرة قيادة جديدة ترتقي بمستوى الأداء وتعزز تجربة السائق، إلى جانب لوحة عدادات جديدة ونظام يوكونيكت 5 الأسرع بخمس مرات مع أكبر شاشة في فئتها تعمل باللمس قياس 10.1 بوصات.

وفي مزيج ملفت بين اللمسات العريقة والأداء المحسّن مع عجلات وإطارات أوسع، تتألق تشكيلة سيارات دودج تشالنجر 2021 بمجموعة متنوعة من تصاميم الخطوط الخارجية. ومن الداخل، تزهو نماذج آر تي من تشالنجر 2021 المعروضة في أوتو فِست، بخاصية ذاكرة جديدة لمقعد السائق وعمود توجيه ومرايا جانبية وإعدادات مسبقة للراديو. وتقدم تشكيلة تشالنجر 2021 أكثر من 70 ميزة للسلامة والأمان، من بينها نظام التنبيه من الاصطدامات الأمامية، والنظام المتكيف لتثبيت السرعة، ونظام مراقبة النقطة العمياء ونظام اكتشاف حركة المرور الخلفية.

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