«الطاير للسيارات» تحصد جائزتين

المصدر: دبي - البيان

حصدت شركة الطاير للسيارات، الوكيل والمستورد الرسمي لسيارات «فورد» في الإمارات، «جائزة رئيس مجلس إدارة فورد» و«جائزة رئيس فورد للخدمات والمبيعات» المرموقتين لعام 2020. تم تصميم جوائز رئيس مجلس إدارة فورد ورئيس فورد للخدمات والمبيعات لشركة فورد لتكريم الشركاء الموزعين لتقديمهم تجربة وخدمة عملاء متميزة.

وقال أشوك خنّا، الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات: «واجهت معظم الشركات ظروفاً مليئةً بالتحديات خلال العام الماضي نظراً للأوضاع العالمية التي لم نشهد لها مثيلاً من قبل. ولا شكّ أن هذا الإنجاز الكبير خلال هذه الأوقات العصيبة يبرهن عن قوة ومرونة شركتنا، ويعكس شغف والتزام فريقنا أجمع بتلبية احتياجات العملاء».

وتُمنح الجوائز بناءً على معايير تشمل أفضل النتائج السنوية التي تم تحقيقها في مؤشرات رضا العملاء في المبيعات والخدمة، بالإضافة إلى إنجازات مبيعات السيارات وقطع الغيار، والتي تسجل الدرجات الممنوحة للوكيل من قبل عملاء «فورد» على مدار العام.

وقال راندي كريجر، رئيس الأسواق المباشرة لدى فورد، «تعتبر هذه من أبرز الجوائز المرموقة التي تقدمها شركة فورد لشركائها من الموزعين سنوياً. ويمثل برنامج الجوائز منصة لتكريم المبادرات والأداء المتميز لشركائنا خلال العام السابق، إضافة إلى التعبير عن شكرنا وتقديرنا للجهود التي يبذلها المساهمون الرئيسيون في أسواق فورد المباشرة لضمان رضا العملاء وترسيخ انتمائهم إلى أسرة فورد الكبيرة، وتعزيز ولائهم ودعمهم المتواصل لعلامتي فورد ولينكون». تشمل أسواق فورد المباشرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء وأسواق آسيا والمحيط الهادئ».

كما تُعتبر الطاير للسيارات الوكيل والمستورد الرسمي لسيارات «فورد» و«لينكون» في دولة الإمارات، وقد حصدت جوائز كثيرة لتميزها في المبيعات والخدمات عبر جميع العلامات التجارية التي تمثلها. وتقدم الوكالة مجموعة من الخدمات الرقمية التي تساعد على شراء السيارات عبر الإنترنت، بما في ذلك تطبيق الطاير للسيارات، وخدمة الدردشة المباشرة، إلى جانب الموقع الإلكتروني الذي يوفر باقة شاملة من الخدمات.

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