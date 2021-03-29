«فولكس فاغن جولف GTI» الجديدة تصل المنطقة قريباً

المصدر: دبي - البيان

يصل الجيل الثامن من سيارة جولف الرياضية قريباً، حيث تم تعزيز ديناميكية السيارة والطابع الرياضي والأناقة وسرعة الاستجابة أكثر من السابق. وتأتي السيارة مزودة بتقنيات رائدة، حيث تم تجهيزها بأحدث أنظمة الاتصال ومساعدة السائق من فولكس فاغن، إلى جانب لوحة العدادات الرقمية الجديدة كلياً، ما يمثل أكبر تحديث تقني في تاريخ السيارة. وتضع سيارة جولف GTI الجديدة، معايير جديدة لفئة السيارات الرياضية المدمجة، بفضل محرك TSI سعة 2 ليتر، مع الشاحن التوربيني، والذي يُنتج 180 كيلووات/245 حصاناً. وستصل الدفعة الأولى من سيارة جولف GTI، إلى المنطقة، اعتباراً من أبريل 2021.

ولطالما كانت سيارة جولف GTI رائدة بين السيارات الرياضية، منذ ما يقرب من 45 عاماً. وتتوفر هذه السيارة المدمجة الآن، مع تعزيز ديناميكية القيادة، وتزويدها بعدد أكبر من تقنيات الاتصال والتجهيزات الرقمية. وعلى غرار الطراز السابق، جُهزت السيارة بنظام الدفع الأمامي من فولكس فاغن، الذي أثبت كفاءة فائقة. وتجسد السيارة السمات الأصيلة لطرازات GTI، حيث تجمع بين أعلى مستويات الديناميكية والراحة والرشاقة، مع التصميم الأنيق، والتجهيزات المصممة خصيصاً للسائق.

وأصبحت جولف GTI الجديدة، أكثر انخفاضاً، وأطول، وأفضل ديناميكية، ويتميز التصميم الخارجي الجديد للسيارة، بمجموعة من عناصر التصميم الخاصة بطرازات GTI التقليدية والجديدة. تمت إعادة تصميم شريط GTI، بإضافة شريط عرضي متوازي من مصابيح LED، والمصابيح الخلفية العالية بتقنية LED. وتم تجهيز السيارة بمحرك مع شاحن توربيني يُنتج 180 كيلووات (245 حصاناً)، أما بالنسبة للأداء والرشاقة والطابع الرياضي، فقد تم تعزيزها جميعاً، بفضل نظام إدارة الخصائص الديناميكية المتصل بالشبكة.

تم تطوير العرض الرسومي لمقصورة القيادة الرقمية القياسية في سيارة GTI الجديدة، من خلال إضافة شاشة عرض المعلومات النشطة، والتي يمكن تشغيلها باستخدام زر View الجديد، الموجود على عجلة القيادة. ومن بين التجهيزات الأساسية أيضاً، نظام App-Connect، والشحن اللاسلكي للهاتف.

وقال فيكتور دالماو، المدير التنفيذي لشركة فولكس فاغن الشرق الأوسط: «كانت سيارة GTI، سيارة رائدة منذ إطلاقها لأول مرة في السبعينيات، حيث تجسد متعة القيادة الرياضية، مع أعلى مستوى من التقنيات والأداء الفائق، بكل ما تحمله الكلمة من معنى. ويرتقي هذا الجيل الثامن، إلى مستوى أعلى من حيث ديناميكية القيادة والتصميم والتقنيات الرقمية».

وأضاف: «تحظى سيارة جولف بشعبية واسعة، وقاعدة جماهيرية كبيرة في الشرق الأوسط، ولذلك، نحن على يقين من أن عملاءنا سيحبونها بقدر ما نحبها».

وستُطرح سيارة GTI بطرازين مختلفين على مستوى التجهيزات، وتتوفر معهما العديد من التجهيزات الاختيارية، إلى جانب مجموعة Black Style باللون الأسود الاختيارية، والتي تتضمن المرايا وقضبان الشبك الأمامي والمصابيح الأمامية باللون الأسود.

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