«آر إس كيو 3 سبورت باك» متوفرة الآن في صالات عرض «أودي» بأبوظبي والعين

المصدر: أبوظبي - البيان

تتوفر «أودي آر إس كيو 3 سبورت باك» الجديدة الآن لدى صالات عرض «أودي» في أبوظبي والعين. وتجمع المركبة الرياضية متعددة الاستخدامات العالية الأداء بين القدرات المتميزة والتصميم الرياضي مع أقصى قدر من مزايا الاستخدام اليومي.

وبفضل محركها الحائز على عدة جوائز يمكن للسيارة التسارع من حالة السكون إلى 100 كم/ ساعة في 4.5 ثوانٍ فقط. وكتجهيز قياسي، تقوم علبة تروس مدمجة S tronic ذات سبع سرعات بنقل قوة المحرك خماسي الأسطوانات إلى العجلات عبر نظام الدفع الرباعي الدائم quattro. في حين يعمل نظام التحكم في عزم الدوران الانتقائي للعجلات على تحقيق تعامل آمن وسلس، مع تعزيز راحة القيادة وتحسين الثبات على الطريق عبر نظام التوجيه التدريجي.

ويكتمل الأداء المذهل مع التصميم الخارجي لهيكل رياضي يحافظ على الطابع الفريد لأودي RS Q3. فالنافذة الخلفية المنخفضة، والجناح الخلفي على حافة السقف باللون الأسود اللامع، ونظام العادم ثنائي الفروع RS مع أنبوب عادم بيضاوي الشكل على كل جانب تمنح الطراز مظهراً أوسع وأكثر رزانة.

كما يمتد المظهر الديناميكي إلى المقصورة الداخلية التي تتميز بقمرة قيادة مصممة خصيصاً لاحتياجات السائق.

حيث تمت إمالة وحدة التحكم بتكييف الهواء والمنصة الوسطى وشاشة MMI العاملة باللمس نحو السائق بعشر درجات. وتوفر مجموعة العدادات الرقمية بالكامل مقاس 10.25 بوصات معلومات عالية الدقة للسائق عن السيارة، مثل عرض الخريطة وسرعة المحرك، ويمكن ترقيتها اختيارياً إلى شاشة عالية الدقة مقاس 12.3 بوصة. وتتسع السيارة لما يصل إلى خمسة ركاب، ويمكن تعديل المقعد الخلفي ومساند الظهر لتوفير الراحة وزيادة مساحة تحميل الأمتعة.

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