«الفطيم تويوتا» تعلن أسماء المتأهلين النهائيين في مسابقة سيارة الأحلام

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الفطيم تويوتا» عن أسماء الفائزين التسعة في الدورة السادسة من مسابقة سيارة الأحلام الفنية من «تويوتا» في نسختها المحلية، والتي شهدت مشاركة أكثر من 300 طفل من الإمارات.

وسيتم مشاركة أعمال الفائزين في النسخة العالمية من المسابقة بدورتها الرابعة عشرة التي تستضيف الفنانين الصغار من مختلف أنحاء العالم لرسم ملامح مستقبل التنقّل من خلال رؤيتهم الإبداعية الخاصة. وشهدت المبادرة منذ انطلاقها في 2004، مشاركة أكثر من 6.2 ملايين طفل من أكثر من 100 دولة.

تتيح المسابقة الفرصة للأطفال الذين لا يتجاوز عمرهم 15 عاماً، للمشاركة في وضع تصوّر لأفضل سيارة تقدّم حلولاً لمشاكل التنقل في العالم، في إطار منافسة تهدف إلى تحفيز الإبداع لدى اليافعين وتشجيعهم على جعل العالم مكاناً أفضل. وتنافس الأطفال المشاركون في هذه المسابقة ضمن ثلاث فئات عمرية شملت 7 أعوام وما دون؛ ومن 8 إلى 11 عاماً؛ ومن 12 إلى 15 عاماً، للفوز بثلاث جوائز، ذهبية وفضية وبرونزية، عن كل فئة.

وسيحصل الفائزون التسعة بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية عن كلّ فئةٍ عمرية على جوائز ومكافآت، وسيتأهلون لدخول المسابقة العالمية للتنافس مع أطفالٍ آخرين من مختلف أنحاء العالم. وتتمحور معايير تقييم الأعمال الفنية المشاركة في المسابقة حول تميّز الفكرة المطروحة وطريقة تنفيذها، بالإضافة إلى إمكانيات الطفل الفنية.

ونقدم فيما يلي أسماء الفائزين والتفاصيل الخاصة بمشاركتهم:

الفئة العمرية الأولى: 7 أعوام وما دون

• الذهبية: يوكتا سوريش برسمة سيارة تويوتا المغناطيسية التي تساعد الأطفال على الاستمتاع بالطبيعة بدلاً من قضاء وقت طويل أمام الشاشات.

• الفضية: أوسكار باتشيكو برسمة محطة حافلات خاصة بكوفيد، التي تستخدم ألواح الطاقة الشمسية لتنقية الهواء الملوّث بالفيروس المسبب لكوفيد 19 واستبداله بالأوكسجين.

• البرونزية: محمد موغال برسمة تويوتا 3 بـ1، حيث تستبدل ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء بالأوكسجين، وتجمع القمامة لتستخدمها كوقود، وتضيء الأماكن المظلمة.

الفئة العمرية الثانية: من 8 إلى 11 عاماً

• الذهبية: زارا مهدي برسمة مشفى متنقل يقدّم خدماته في أماكن نائية بعيدة عن المراكز الطبية

• الفضية: راضية رفيق برسمة سيارة تسير تحت الماء وتعمل بالطاقة المائية لتنظيف الشعاب المرجانية.

• البرونزية: أدهيكشيتا ماهيش برسمة سيارة تويوتا العضوية، التي تعمل على أوراق الأشجار الميتة ولا تصدر أي دخان، وبالتالي لا تسبب أي تلوّث للبيئة.

الفئة العمرية الثالثة: من 12 إلى 15 عاماً

• الذهبية: براتيكشا ساتيانارايانان برسمة تيوفونا غارديان، السيارة التي تبحث عن الحيوانات وتنقذها من حرائق الغابات، ثم تنقلها إلى موائل خصبة.

• الفضية: شارون جون برسمة سيارة تويوتا الذكية، التي تساعد على التخلص من سطوة استخدام التكنولوجيا والإنترنت وتحويل التأثير السلبي الناتج عن ذلك إلى طاقةٍ إيجابية من خلال تعزيز الإبداع والخيال.

• البرونزية: تازمين صدّيق برسمة أجنحة السعادة، التي تهدف إلى نشر السعادة لتجاوز أزمة كوفيد 19.

وستُعرض اللوحات الفائزة في مختلف مرافق تويوتا في الإمارات، ما يتيح لأكبر عدد من الأشخاص مشاهدتها والاطلاع على المواهب الفنية الفتية.

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