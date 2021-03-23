«كونتيننتال جي تي سبيد».. الأكثر ديناميكية من «بنتلي»

المصدر: دبي - البيان

كشفت «بنتلي موتورز» عن بعض تفاصيل سيارتها الجديدة «كونتيننتال جي تي سبيد» والتي تُعدّ الأكثر ديناميكية في تاريخ «بنتلي» الذي يمتدّ منذ 101 سنوات، كما إنها التعبير الأمثل المتمحور حول الأداء عن السيارة الفاخرة القوية.

ويتميّز الجيل الثالث الجديد بكونه قد جرى تصميمه وهندسته وتطويره وصنعه يدوياً بعناية في مصنع «بنتلي» المحايد كربونياً لإنتاج السيارات الفاخرة، وهو يرتكز على التقاليد العريقة التي تتمتّع بها نسخ Speed المختلفة ويرتقي بها إلى مستويات أعلى.

وكان قد تم طرح الجيل الأول الشهير من سيارة «كونتيننتال جي تي سبيد» في عام 2007، وكانت مستوحاة من طرازات 3-Litre Speed من فترة عشرينيات القرن الماضي. ويستمر الطراز الأحدث من «كونتيننتال جي تي سبيد» بالتمتّع بالخصائص المتوارَثة نفسها، وهو يجسّد الجمع الأمثل بين الفخامة والأداء ضمن تصميم سيارة فاخرة عالية الأداء.

وقال الدكتور ماثياس راب، عضو مجلس إدارة «بنتلي موتورز»: للهندسة: تشكّل «كونتيننتال جي تي سبيد» الجديدة قمّة القيادة الفاخرة عالية الأداء. فهذا الطراز الجديد هو التعبير الأقوى عن قِيَم «كونتيننتال جي تي» والمتمثِّلة بالتشويق والديناميكية العالية، ويزخر بتفاصيل «سبيد» الفريدة لتعزيز تجربة الملكية ومنح العملاء سيطرة أكثر على شخصية السيارة.

وأضاف: تتميّز سيارة الأداء العالي الأفخم في العالم بكونها الآن فعلاً أكثر قدرة من السابق على الإطلاق، وهي تتمتّع بميّزة رياضية جديدة سوف تجذب السائقين المهتمّين بالأداء العالي. وتشكّل «سبيد» الفصل الأحدث من قصّة «كونتيننتال جي تي» وتساعد عملاء «بنتلي» في ابتكار رحلاتهم الخاصّة الاستثنائية.

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