تعاون بين «العربية للسيارات نيسان» و«ذا سايكل هاب»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن التوصل إلى علاقة شراكة وتعاون مع «ذا سايكل هاب»، الشركة الرائدة بدبي في مجال الدراجات الهوائية.

وبموجب هذه العلاقة، تكون نيسان شريك السيارات الرسمي لأجل تشجيع وتمكين المجتمع لاتخاذ رياضة ركوب الدراجات أسلوب حياة صحياً.

وستشارك من خلال فريقها في عدد من الأحداث الرياضية الوطنية، بينما وقع الاختيار على «نيسان إكس تيرا» التي تم إطلاقها مؤخرًا، لتكون السيارة الرسمية للفريق، لما تتمتع به من عناصر كثيرة يمكن الوثوق بها، إضافة إلى متانتها ومواصفاتها العملية التي تجعل منها مناسبة لأغراض التنقل اليومي والمغامرات الخارجية المثيرة.

وتقدم حكومة الإمارات الدعم لمختلف أنشطة اللياقة البدنية باستمرار، وجاء إنشاء مسارات الدراجات الهوائية في دبي بطول 425 كيلومترًا، ومنها مسار القدرة للدراجات، استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي – «رعاه الله»، بهدف تقديم خيارات مناسبة وجذابة للمواطنين والمقيمين والسياح بدبي، وتشجيعهم على ممارسة رياضة ركوب الدراجات.

ومن شأن التوسع في شبكة مسارات الدراجات الهوائية أن يوفر الدعم لـ «خطة دبي 2021» لجعل المدينة الوجهة الأفضل والأكثر أمانًا لنمط الحياة الصحي والسياحة والأعمال. وإضافة إلى ذلك، يوجد في أبوظبي مسار لركوب الدراجات في جزيرة الحديريات، كما يسمح للناس بركوب دراجاتهم على حلبة مرسى ياس للفورمولا 1 في المساء«.

وقال صلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات: نفخر بإظهار التزامنا ودعمنا مجدداً لخطة دبي، لتشجيع الناس على تبني أسلوب حياة صحي، وجعل ذلك مكوناً أساسياً من حياتهم اليومية. وبما أن»ذا سايكل هاب«تعمل على تمكين المجتمع وتشجيع الناس على النشاط طوال العام، يسعدنا أن نكون شريك السيارات الرسمي في دعم مبادراتها وفريق السباقات لديها.

وقال سام صيادان، المدير التنفيذي لشركة»ذا سايكل هاب«: إننا ننطلق دائماً من طاقة غير محدودة لتقديم خدمة استثنائية لعملائنا، وتوفير الدعم لرياضة ركوب الدراجات الهوائية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. وإلى جانب الدعم الذي تقدمه نيسان من العربية للسيارات، يسعدنا أن تكون جهودنا وبرامجنا متناغمة مع المبادرات الحكومية لدعم هذه الرياضة، عبر شبكات واسعة مخصصة لممارستها في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة».

وقال خالد الزرعوني، رئيس مجموعة (ذا سايكل هاب«، ورئيس مدينة دبي الرياضية»: إننا نحرص على دعم ومؤازرة الرياضة في الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى درجة ممكنة.

كما أن شغفنا بتشجيع ركوب الدراجات الهوائية ينبع من رؤية الإمارات لتحقيق هذا الهدف، لجعل هذه الرياضة العظيمة ضمن النسيج المجتمعي. ونتشرف بالإعراب عن بالغ امتناننا للدعم الحكومي لهذه الرياضة، ونفخر بعلاقتنا مع نيسان من العربية للسيارات، من أجل الترويج للفوائد الصحية والمتعة التي تضمنها رياضة ركوب الدراجات للجميع في الإمارات«.

يشار إلى أن العربية للسيارات تسعى باستمرار إلى دعم ورعاية الأحداث الرياضية على المستوى الوطني، وكانت مؤخراً الراعي الرسمي للسيارات لبطولة دبي الدولية» رالي دبي الصحراوي)، الحدث الأطول في رياضة السيارات على مستوى الدولة، ويسهم في تعزيز تأثير دبي على المستوى الإقليمي والعالمي. وإضافة إلى ذلك، تعد مجموعة عبدالواحد الرستماني الراعي الرئيسي لنادي شباب الأهلي، كما تدعم مساهمة النادي في المجتمع الرياضي الوطني، لترسيخ مكانة دبي الرياضية على مستوى العالم.

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