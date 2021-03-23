«علي وأولاده» تفتتح أكبر صالة عرض «سكودا» في العالم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «علي وأولاده»، المستورد والموزع الحصري لسكودا في الإمارات، عن تعزيز استثماراتها في ماركة السيارات الأوروبية العريقة بافتتاح أكبر صالة عرض للعلامة التجارية حول العالم على خلفية النمو الذي حققته في عام 2020 بنسبة 35%. بالإضافة إلى ذلك تنوي سكودا إطلاق أربعة طرازات جديدة خلال عام 2021 وهي كالأتي سكالا، كاميك، كاروك وأوكتافيا الجديدة كلياً وذلك لتلبي احتياجات جميع عشاق السيارات في الإمارات.

وقال محمد علي الظاهري، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة علي وأولاده، قسم السيارات: نحن سعداء للغاية بنتائج رؤيتنا الاستراتيجية لعلامة سكودا التجارية في الإمارات العربية المتحدة.

والتي قادتنا إلى تحقيق نمو مضاعف خلال فترة مليئة بالتحديات. إن استثمارنا الكبير في وجود سكودا في الإمارات هو اعتراف بثقة عملائنا في قيمة العلامة التجارية والوعد الذي تحمله، وانعكس هذا الاستثمار عبر مجموعة متنامية من الطرازات وتعزيز جودة العلامة التجارية في أبوظبي ودبي.

وتعمل الشركة كذلك على خطة عمل طويلة الأجل لتعزيز حصتنا في السوق ومضاعفة المبيعات خلال عام 2021 لتحتل المكانة التي تليق بها ضمن أفضل 10 علامات تجارية للسيارات مبيعاً في سوق الإمارات.‎

من جانبه، قال فراس حسينو، مدير علامة سكودا التجارية في شركة علي وأولاده: افتتحت الشركة صالات عرض ومراكز خدمة جديدة في الإمارات في كل من أبوظبي ودبي. ويمثل الموقع الجديد لصالة العرض بدبي أكبر صالات عرض سكودا حول العالم والتي تقع في منطقة عُرفت بكونها مركزاً متخصصاً لبيع السيارات في دبي على شارع الاتحاد. ب

الإضافة إلى ذلك تمّ دمج ورش عمل سكودا الجديدة في كل من صالات عرض دبي وأبوظبي لتحسين تجربة العملاء. كما جددت الشركة جميع العمليات الداخلية وتقديم التدريب الكافي لفريق العمل لأفضل خدمة لعملائنا الكرام.

وبعد طرح سكالا وكاميك في الربع الأول من 2021، تستعد سكودا لإطلاق طرازين جديدين في السوق وهما كاروك وأوكتافيا، وذلك تزامناً مع شهر رمضان المبارك. بحلول ذلك الوقت، ستزيد سكودا عدد طرازاتها إلى سبعة طرازات في الإمارات العربية المتحدة.، مما يسهم في تعزيز وجودها في المزيد من الشرائح لتمنح العملاء خيارات إضافية.

جدير بالذكر أن جميع طرازات سكودا المتوفرة في سوق الإمارات هي «ببساطة ذكية» وتتميز بمجموعة من الابتكارات المصمّمة لتجعل من تجارب القيادة الروتينية والاعتيادية أكثر متعة، ولتمضي قدماً بالإرث العريق لللعلامة التجارية، وتعزيز شغف التصميم والتكنولوجيا للارتقاء بالحياة إلى مستوى جديد.

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