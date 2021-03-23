انتهاء الحجوزات المسبقة لجميع سيّارات «لوسيد أير دريم إديشن»

المصدر: دبي - البيان

كشفت «لوسيد موتورز» عن انتهاء الحجوزات المسبقة لجميع سيّارات طراز «لوسيد أير دريم إديشن». وتتألق «دريم إديشن» بمجموعةٍ مميزةٍ من الإضافات الاستثنائية، تشمل اللون وخيارات المقصورة الداخلية، وغيرها من الميّزات الحصريّة بهذا الإصدار الخاص، مثل محرك كهربائي بقوة تزيد على 1000 حصان.

يأتي هذا الإنجاز بعد الزخم الكبير للأخبار التي نشرت الأسبوع الماضي حول تزويد سيارة لوسيد أير بنظام دولبي أتموس الصوتي المدمج، لتكون السيارة الأولى في العالم التي تقدم لعملائها أحدث التجارب الصوتية، إضافة إلى مقطع الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي للشركة، وهو يقود إحدى النماذج الأولية من لوسيد أير.

تجدر الإشارة إلى أن الحجز لا يزال متاحاً أمام الراغبين بشراء سيارات لوسيد أير بيور، وأير تورينج، وأير جراند تورينج، من خلال الرابط الإلكتروني.

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