«هيونداي موتور» تكشف عن طراز ستاريا المستقبلي الفاخر

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «هيونداي موتور» عن الصور التشويقية الأولى لسيارتها «ستاريا» الجديدة متعددة الأغراض، بالإضافة إلى سيارة «ستاريا بريميوم» المطورة عن النموذج القياسي للمركبة الجديدة.

وتهدف هيونداي من خلال تقديم مركبة الميني فان الجديدة ضمن أسطولها الرائد من السيارات، إلى وضع بصمة جديدة تساهم في تشكيل مستقبل وسائل النقل، من خلال اسم "ستاريا" التي يجمع شقين هما "STAR" و "RIA" للتدليل على الرؤية المستقبلية لتصنيع السيارة وخصائص تصميمها الانسيابية الرائعة التي تظهر في التناغم الواضع في منحنياتها والهيكل البسيط لها.

وتعكس مركبة الفان الصغيرة "ستاريا" التزام مجموعة هيونداي بإنتاج مركبات تنقل ذكية مستقبلية، ومفهوم "التقدم من أجل الإنسانية" الذي أطلقته هيونداي العالمية سابقاً. حيث تأتي ستاريا بخصائص مطورة تركز على راحة السائق وتوقير تجربة تنقل مريحة للركاب، تجعل وقت التنقل أكثر فعالية.

وتأتي ستاريا بمظهر خارجي جديد يوحي بالغموض والإثارة يشابه تصميم المركبات الفضائية ويعكس السرعة والقوة. ويبرز الجزء الامامي إضاءة طويلة أفقية تعمل خلال النهار، ومصابيح أمامية جديدة أسفلها. وصممت نوافذها البانورامية الموسعة والخطوط السفلية بشكل يوحي باتساع المقصورة الداخلية. كما صمم ارتفاع كابينة السيارة بما يحقق أقصى حد للراحة، مما يجعل من السيارة الجديدة المتطورة مثالية لكل من الاستخدامات سواء التجارية والعائلية.

وقال لي سانغ يوب، نائب الرئيس الأول؛ ورئيس مركز التصميم العالمي لهيونداي: "تعلن ستاريا، التي تندرج تحت مجموعة هيونداي لمركبات الفان الصغيرة، عن عصر جديد للتنقل، ونتوقع أن توفر هذه السيارة الرائعة تجربة قيمة وجديدة تماماً لعملائنا من خلال صفاتها المبتكرة والتصميم الغير مسبوق".

ويتاح تصميم "ستاريا بريميوم" المتفوق في أسواق مختارة، ليشكل بذلك نقلة في تاريخ التنقل الحديث بحكم ما تمتاز به من خصائص رياضية وتصميم راقي. وستشهد الأسابيع القادمة كشف هيونداي عن المزيد من التفاصيل الخاصة بكل من مركبتي الفان الجديدتين ستاريا وستاريا بريميوم.

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