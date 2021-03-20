«إنفينيتي» تعلن عن الفائز بمهرجان دبي للتسوق 2021

المصدر: دبي - البيان

بعد النجاح الملحوظ الذي حققته الدورة السادسة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق، أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن اسم الفائز المحظوظ خلال تمديد إنفينيتي لحملتها الترويجية في مهرجان دبي للتسوق 2021.

وحالف الحظ سليم شحادة بعد شرائه «إنفينيتي QX50» المعززة بمواصفاتها القوية، حيث حصل على بطاقة «امسح واربح» ضمن حملة المهرجان، ليفوز بالجائزة الكبرى البالغة قيمتها 100.000 درهم نقداً، إضافة إلى الضمان الممتد لخمس سنوات.

يشار إلى أن العربية للسيارات ترعى مهرجان دبي للتسوق منذ انطلاق دورته الأولى، وتقدم باستمرار الصفقات الجذابة والمكافآت المجزية للعملاء سنوياً، وذلك ضمن هذا المهرجان الذي يترقبه المتسوقون عاماً تلو الآخر.

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