بسعر رخيص جداً.. سيارة كهربائية صينية تنتزع الأضواء من تسلا

المصدر: إعداد: نهى حوا

انتزعت سيارة كهربائية صينية الأضواء من مركبة تسلا (النموذج 3) لتصبح الأكثر مبيعاً على كوكب الأرض في شهر يناير، وذلك لسعرها الذي لا يقاوم وهو 4500 دولاراً أميركياً.

ووفقا لموقع "أكسيوز" الاخباري الأميركي، فاجاً النجاح الشركة المصنعة للسيارة "سي جي أم دبليو"، وهي مشروع مشترك بين شركة "جنرال موترز" شنغهاي لصناعة السيارات وشركة "ووليغ موتورز"، حيث كانت التوقعات أن يُباع من سيارة "هونغ غونغ" ذات الأربعة مقاعد حوالي 3 آلاف في الشهر، فتجاوزت المبيعات 36 ألفاً في يناير. وقد أفيد عن شراء أكثر من 200 ألف سيارة منها منذ بدء الإنتاج في الصيف الماضي.

يفيد المصدر إن السيارة الكهربائية الصينية ضيقة لأربعة أشخاص، وتفتقر إلى نطاق بطارية مركبة تسلا (105 ميلاً) وأداؤها (السرعة القصوى 62 ميلا في الساعة)، إلا أن ملاءمتها وسعرها المنخفض يجذب المستهلكين الصينيين.

وقد قال المسؤول التنفيذي في "وولينغ موتورز" لصحيفة "تشاينا ديلي" إن معظم المشترين هن من النساء الأصغر سناً في المدن الصغيرة، وقد يكون ذلك لأنه يجري تسويقها ليست كسيارة بل كملابس تصميم، مع إدخال ألوان جديدة ممتعة على شكلها.

هذا في حين تخطط الشركة أيضا للكشف عن سيارات ذات علامة تجارية مشتركة، بأسماء كبيرة مثل "نايكي" و"ديزني"

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز