«كيو إكس 50» تقنيات فريدة من «إنفينيتي»

المصدر: دبي - أحمد صديق

نجح الصانع الياباني في وضع تقنيات هي الأولى من نوعها بالطراز الجديد من «إنفينيتي كيو إكس 50»، جعلتها سيارة فريدة من نوعها في فئتها، فضلاً عن شكلها الانسيابي الذي جعلها المركبة الأكثر جاذبية من إنفينيتي حتى الآن.

تعتبر «إنفينيتي كيو إكس 50» سيارة فاخرة بكل المقاييس، حيث تنتمي لفئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV) متوسطة الحجم، زُودت بتقنيات هي الأولى من نوعها في العالم ولها تصميم مميز ومساحة المقصورة الداخلية لا يُعلى عليها.

تم تصنيع «إنفينيتي كيو إكس 50» بهدف تلبية احتياجات عملاء السيارات المتميزين بشكل كامل حسب رغبتهم في امتلاك أحدث ما أبدعته التكنولوجيا في عالم اليوم. وتقدم «إنفينيتي كيو إكس 50» ما يمكن وصفه بأنه أكثر محركات الاحتراق الداخلي ابتكاراً في أسواق العالم حالياً.

ويعتبر خبراء السيارات هذا المحرك قمة محركات الاحتراق الداخلي، وقد نجح مهندسو الشركة في تقديم ابتكار هو الأول من نوعه على مستوى العالم لصالح إنفينيتي متمثلاً في تقنية نسبة الضغط المتفاوت.

يقدم محرك «VC-تيربو» أداءً قوياً ومقنعاً لمحرك سداسي الأسطوانات والتوفير في استهلاك الوقود لمحرك الأربع أسطوانات، ليتحوّل عند الطلب وحسب مدخلات السائق. ومن خلال التكيّف مع احتياجات السائق فورياً، يتيح محرك «VC-تيربو» للسائق الاستفادة من أداء بقوة 268 حصاناً وعزم دوران 380 نيوتن متر عند 4400 دورة في الدقيقة.

ومن المتوقع أن تحظى «إنفينيتي كيو إكس 50» بإعجاب العملاء الذين يفضلون المزايا الفريدة التي تشمل مساحة المقصورة الداخلية والقوة والكفاءة في استهلاك الوقود والتصميم العصري المميز بمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى الأداء السلس على الطرقات.

وتشمل «إنفينيتي كيو إكس 50» نظام الدفع الذكي بكامل العجلات المتقدم من إنفينيتي الذي يعزز ثقة السائق. وتستجيب باقة تقنيات «مساعد السائق» فورياً للتعامل مع مواقف القيادة الحرجة، حيث تدعم السائقين بمجموعة من مزايا المساعدة في القيادة لتمكينهم من تحقيق التحكم الكامل في جميع الظروف.

ويبقى الهيكل الخارجي ذو الكفاءة الانسيابية مخلصاً لمزايا السيارتين التجريبيتين (QX50) و(QX Sport Inspiration) ما يضيف تفسيراً جديداً للغة التصميم المميزة من إنفينيتي التي تُسمى «الأناقة الساحرة» في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV).

ويجمع شكل «إنفينيتي كيو إكس 50» بين المظهر الواثق للسيارة الرياضية متعددة الاستخدامات والخطوط العميقة مع ملامح التصميم الخاصة من إنفينيتي، ما يبرز تأثير الفن الإنساني على عملية التصميم للتأكيد على فخامة السيارة وجودتها العالية.

أما المساحة الرحبة المتفردة للمقصورة الداخلية والاستخدام الفني للمواد عالية الجودة والحرفية المتقدمة فإنها تجعل المقصورة مُرحبة ومريحة ومرنة. وتوفر «إنفينيتي كيو إكس 50»، التي تركز على السائق وتأخذ ركابها بعين الاعتبار دائماً، مجموعة من التقنيات المعززة لتجربة القيادة. ويعزز تصميمها غير المتماثل والهادئ البيئة المتصلة بعالمك والتي تلبي الاحتياجات المختلفة للسائق والركاب.

وتنتمي «إنفينيتي كيو إكس 50» لفئة المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات بخمسة أبواب وخمسة مقاعد، مع تركيبة درع الهيكل المدمج والمصنوع من الفولاذ. ويدفع المحرك ذو الأربع أسطوانات بنسبة الضغط المتفاوت وبشاحن التيربو العجلات الأمامية أو جميع العجلات من خلال ناقل الحركة المتغير بشكل مستمر.

أما تجربة قيادة السيارة فقد جاءت فريدة هي الأخرى، فمن الداخل تجد كل التصنيع المتقن في كل ركن من أركان السيارة ما يجعلها ضمن المركبات الفاخرة، وعلى الطرقات نجح الصانع الياباني في استخدام تقنيات عزل ممتازة توفر أقصى درجات الهدوء أثناء القيادة، وعند القيادة بسرعات عالية تبرز مزايا الثبات والقوة في الوقت ذاته ما يشعر قائدها بأقصى درجات الأمان والسلامة حتى في المنعطفات الحادة.

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