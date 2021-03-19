«رينو كوليوس» تحديثات كبيرة

المصدر: دبي - أحمد صديق

نجحت شركة «رينو»، في إضفاء تحديثات كبيرة على الطراز الجديد من سيارتها «كوليوس»، مع تصميم جذاب وقوي في الوقت ذاته.

ومنذ طرحها في معارض «المسعود للسيارات»، وهي تحوز على اهتمام الكثير من العملاء، الذين يرونها أفضل خيار لهم من ناحية الشكل والمواصفات والسعر المناسب.

وأظهرت تجربة قيادة الطراز الجديد «رينو كوليوس»، مظهـراً حازماً فاق كل التوقعات، بفضل الدمج غير المسبوق بين القوة والأناقة، مــا جعــل مظهرهــا القــوي يوحـي بالفخامـة والرقـي.

فهـي سـيارة رياضيـة متعـددة الاستخدامات، بجوانـب عريضة، وألــواح جانبيــة بخطــوط بــارزة، ومظهــر أمامــي وخلفــي قــوي، وإطــارات عريضــة، وقاعــدة عجلات كبيــرة، تتخطـى جميــع التحديــات.

ويبـرز المظهـر الأنيق والمنحنيـات الرياضيــة، شــخصية الســيارة وتفاصيلهــا، حيــث تؤكــد زينــة الكــروم المضافــة للمصابيــح الأمامية، ديناميكيــة الســيارة، وقــوة شــخصيتها، بطريقــة أنيقــة وفريــدة.

بالإضافة إلــى التصميــم المبهــر للمصابيــح الأمامية، التــي تعمــل بتنقيــة LED بالكامــل، الــذي يجــذب الانتباه، ويعطـي انطباعـاً بالجـرأة والمظهـر القـوي، الـذي تبـرزه الجنـوط المصنعـة مـن خليـط مـن المعـادن، مـن لونيـن، قيــاس 18 بوصــة.

تتضمن المقصورة الداخلية، فتحـة السـقف البانوراميـة، تقـدم لـك مظهـراً فريـداً مـن نوعـه، كما تتوفــر فــي الســيارة أحــدث مــا وصلــت إليــه خبــرات رينــو فــي مجــال تكنولوجيــا الســيارات. حيــث تقدم تجربـة صوتيـة غنيـة، بفضــل نظــام الصــوت RBose.

والذي يتم التحكم به من خلال شاشة مركزية «TFT»، تعمل باللمس، وستتناسـق الإضاءة فــي المقصــورة بالكامــل على حسب اختياراتك. كما يمكنك التحكــم الكامــل فــي جميــع وظائــف الســيارة، بمــا فــي ذلــك الوســائط المتعــددة، والملاحــة والبلوتــوث، وأنظمــة الراديــو، وأنظمــة المســاعدة علــى القيــادة.

وعنـد الوصول إلـى وجهتـك، يمكنـك بضغطـة زر بسـيطة، تفعيـل نظــام المســاعدة علــى صــف الســيارة، وســتقوم الســيارة بصــف نفسـها. رينـو كوليـوس مسـتعدة لخـوض التحديـات: فهـي تقـدم لــك أفضــل تكنولوجيــا، وتجعلهــا ســهلة الاستخدام.

يعمــل المحــرك بنظـام مبرمـج للعمـل عـن بعـد، بفضـل تكنولوجيـا تشـغيل المحـرك عـن بعـد، لذلـك، يمكنـك تشـغيل السـيارة عنـد بعـد، مـع غلـق نوافـذ الأبواب، والضغـط علـى مفتـاح خـاص لتفعيـل تنظيـم الحـرارة فـي الســيارة، وإزالــة الســديم، والتحكــم فــي درجــة حــرارة المقاعــد الأمامية المجهــزة بخاصيــة التهويــة.

كما يتم تلقائيــاً تشــغيل الأضواء التــي تعمــل فــي وضــع النهــار، وفتــح أقفــال الأبواب، وتمديــد المرايــا، مع إمكانية فتح صندوق السيارة الخلفي بشكل آلي، دون الحاجة لاستخدام اليدين، سواء من خلال المفتاح عـن بعـد، أو وضـع القدم أسـفل المصـد الخلفـي، لتنفتــح تلقائيــاً، وتقــدم لــك مسـاحة تخزيـن تتسـع لــ 550 لتـراً.

نظـم المسـاحة بالطريقـة التـي تلائم معداتـك بحركـة واحـدة، بفضـل نظـام طـي المقاعــد الســهل، حيــث يمكنــك طــي المقاعــد الخلفيــة، لتحصــل علـى أرضيـة مسـطحة، وستسـهل عليـك عتبـة التحميـل المنخفضـة، وضـع الاستخدامات الثقيلـة داخـل السـيارة.

كما تتوفر «رينو كوليوس الجديدة»، بسبعة ألوان خارجية، بما فيها الأبيض الداكن، والأزرق القرمزي، البيج، الرمادي، والأحمر الكستنائي، والأسود البراق، والفضي.

ووفرت تجربة قيادة هذه السيارة، لحظات ممتعة، بفضل تقنياتها السهلة والممتعة في الوقت نفسه، فضلاً عن أدائها القوي، الذي يعطي ثقة كبيرة عند قيادتها على مختلف الطرقات.

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