العربية للسيارات تدعو عملاءها لترقية قيادتهم مع «رينو داستر»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن تقديم عرض ترقية استثنائي على رينو داستر، السيارة المتميزة متعددة الاستخدامات ذات الدفع الرباعي.

ويمكن للعملاء الآن الاستفادة من هذا العرض عند شرائهم رينو داستر، حيث يمكنهم الدفع مقابل سيارة بمحرك سعته 1.6 لتر، بنظام الدفع 4×2 والحصول على النسخة الأعلى المزودة بمحرك تبلغ سعته 2.0 لتر ونظام الدفع 4 × 4 يضاف إلى ذلك كله التصميم الجذاب، والشبكة المحسّنة، ومصابيح الإضاءة بتقنية «ليد» على شكل حرف C، من دون أي تكاليف خفية.

وتعد داستر إحدى أكثر سيارات الدفع الرباعي جاذبية بأسعار معقولة في العالم، وتأتي مزودة بمحرك ديناميكي وخطوط قوية معبرة تبرز خصائصها المتميزة واستخداماتها المتعددة وسمات الراحة التي يشعر بها جميع الركاب طوال الرحلة. وصممت هذه السيارة خصيصاً لعشاق القيادة الرياضية ومحبي المغامرات، وبفضل العروض الترويجية التي تقدمها العربية للسيارات خلال شهر مارس، يمكن للمشترين الترقية والاستمتاع بقيادة طراز العام 2021 من هذه السيارة.

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