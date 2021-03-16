«هيونداي موتور» تكشف عن «كونا N لاين» الجديدة كلياً

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة هيونداي موتور عن سيارة كونا N لاين الجديدة تماماً، عبر مجموعة من الصور التشويقية للسيارة، ليتمكن محبو القيادة من التعرف إلى أحدث عضو في مجموعة N لاين من هيونداي، وأول طراز بهيكل SUV ضمن هذا الأسطول الذي يضم تشكيلة منوعة من السيارات عالية الأداء.

وتكشف الصور الأولى للسيارة الجديدة، عن كون السيارة الرياضية الجديدة من أكثر السيارات متعددة الاستخدامات- SUV تشويقاً وجاذبية مع مظهر رياضي يتمثل بشكلها العريض وانخفاضها الواضح. وللمرة الأولى، يعمل قسم هيونداي N لاين ومركز التصميم التابع لهيونداي معًا لتطوير هيكل خاص من نوع SUV، ليكون لسيارة كونا N لاين حضور قوي وتمتاز بالقيادة الممتعة. وتظهر الصور ذلك أن السيارة الجديدة تجمع بين الطابع الحديث في التصميم والتصميم الجريء الديناميكي المميز لخط N لاين من هيونداي.

يأتي الطراز الجديد بمآخذ هواء كبيرة ورياضية تضفي خصوصية على المنظر الأمامي، ويمنح الشكل الجديد والخاص من الإضاءة سيارة كونا N مظهرًا قويًا. وتتحدد واجهة المصد بالشبكة السفلية المستوحاة من جسم الطائرة والممتدة إلى جانب السيارة على نحو يؤكد كفاءتها الديناميكية الهوائية وسرعتها كذلك. ويكمل المظهر الجذاب شعار N على الشبكة العلوية الفريدة.

ولا تقل روعة الجزء الخلفي للسيارة عن مقدمتها، إذ يوجد فيه جناح كبير بالسقف مزدوج الجناح ليعزز من قوة الدفع السفلية وليمنح منظرًا خلفيا رائعًا. كما يشتمل، هذا الجزء، على مصباح مكابح ثالث مثلثي التصميم، كالمعتاد مع طرازات N. وتوجد كواتم صوت للعادم مزدوجة كبيرة الحجم تعبر عن روح الأداء العالي للطراز الجديد، أما في الأسفل على المصد الخلفي، يعمل ناشر الهواء الكبير على تعزيز خروج الهواء بسلاسة مطلقة. وتم التأكيد على المظهر الرياضي بطلاء المصدات بلون الهيكل نفسه. وحرصاً على تميز خط N لاين من هيونداي، تم تزويد كونا N بصفات خاصة مثل العجلات المعدنية الحصرية واللمسات الحمراء التي تزين العتبات الجانبية.

وستكون كونا N أحدث إضافة إلى عائلة هيونداي N عالية الأداء والمستوحاة من رياضة السيارات، كما تعد السيارة الجديدة تماماً قيمة مضافة جديدة لعائلة هيونداي SUV المتميزة. وسيتم الكشف، قريباً، عن مزيد من المعلومات حول كونا N لاين.

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