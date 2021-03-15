هدايا بتصميم كلاسيكي احتفالاً بمرور 60 عاماً على سيارة «جاكوار E-type»

المصدر: دبي - البيان

أنشأ مصممو جاكوار مجموعة من الهدايا الحصرية الخاصة بالذكرى الستين للسيارة الأسطورية E-type عام 1961.

وتتضمن مجموعة الذكرى 60 لسيارة E-type من جاكوار أعمالاً فنية وتيشرتات ونماذج مصغرة، وكلها تحيي الرحلتين اللتين أجريتا من كوفنتري إلى سويسرا من أجل إطلاق سيارة E-type في معرض جنيف للسيارات.

وتركز المجموعة على تكريم سيارتين محددتين، 9600 HP و77 RW، وذلك للأدوار المهمة التي لعبتاها في إطلاق السيارة عالمياً في مارس 1961.

وتم إنشاء المنتجات التي تحتويها المجموعة من قبل أستوديو التصميم في جاكوار، والذي يشرف عليه مدير التصميم في جاكوار جوليان تومسون، وتتضمن لوحتين فنيتين بعنوان «من كوفنتري إلى جنيف»، تحتفلان بالإطلاق الذي لا ينسى لسيارة E-type بأسلوب أنيق، وسيتم إنتاج عددٍ محدود من النسخ المؤطرة لهاتين اللوحتين، وكل منها تأتي مع شهادة مصدر.

أما الرسم الأولي المقدم بعنوان «الرحلة إلى جنيف 61»، فيعبر عن الحكاية الكامنة خلف الكشف عن السيارة بأسلوب فن البوب، وهذا العمل الفني المحدود بعدد 600 طبعة من عمل فريق جاكوار للتصميم كذلك، وتمت طباعته على ورق خاص بالفنون التشكيلية ويتم تقديمه بدون إطار.

كما يظهر تصميم فن البوب على الإصدار المحدود من التيشرتات المطبوعة، المحصورة بعدد 960 قطعة، والمصنوعة من قماش جيرسي من القطن الرمادي الناعم، ضمن تصميم كلاسيكي يعكس أصول سيارة E-type في الستينيات.

كما تتضمن المجموعة الجديد نموذجاً مسكوباً مصغّراً بمقياس 1:18 لسيارة 9600 HP الكوبيه المسقوفة بمحرك بسعة 3.8 لتر. ويمكن الاختيار بين ثلاثة ألوان: «بريتيش ريسنغ» الأخضر، و«أوباليسينت» الأزرق الداكن، و«أوباليسينت» الرصاصي، وكل منها محدود بعدد 400 نموذج.

وقال جو سانكلير، مدير بضائع وتراخيص العلامات التجارية في «جاكوار لاند روڤر»: «دخلت جاكوار E-type تاريخ عالم السيارات على الفور، حيث لم يسبق لأي سيارة أن شكلت مصدر إلهام لهذا القدر من الشغف والمتعة، فيما تجذب انتباه واهتمام العالم كله».

وتشكل مجموعة الذكرى الستين هذه طريقة مثالية للاحتفال بتاريخ السيارة، مع ما تحتويه من تصاميم خلاقة يقدّمها فريق جاكوار للتصميم اليوم.

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