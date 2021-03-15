«الفطيم تويوتا» تضبط قطع غيار مزيفة بقيمة 10.5 ملايين درهم في 2020

المصدر: دبي - البيان

نفّذت «الفطيم تويوتا»، التابعة لمجموعة السيارات في الفطيم، بالتعاون مع الهيئات الحكوميّة المختصّة في الإمارات ودائرة التنمية الاقتصادية، 21 عملية مداهمة في 2020 شملت إجراءات تفتيش لمتاجر تجزئة في مختلف الإمارات السبع.

وتأتي هذه التدابير لتؤكد الحرص المستمر لشركة الفطيم تويوتا والهيئات الحكومية على سلامة العملاء.

وأسفرت المداهمات التي أجراها مسؤولون حكوميون عن مصادرة أكثر من 300 ألف قطعة غيار مقلّدة، من بينها 165,375 فلتر زيت، بقيمة إجمالية 10.5 ملايين درهم.

وتشمل المُصادَرات منتجات صالحة للاستعمال مثل فلاتر وشمعات إشعال مختلفة، التي قد يصعب على المستهلكين تمييزها عن منتجات تويوتا الأصلية.

وتضمّنت الحملة، التي أُجريت في جميع أنحاء الدولة، عمليات مسح للسوق، حيث صادرت قوّات الشرطة المحليّة إلى جانب مسؤولين حكوميين قطع الغيار المزيفة من السوق؛ بالإضافة إلى إصدار غرامات بقيمة 310 آلاف درهم.

وفي إطار مساعيها لتعزيز مكافحة بيع قطع الغيار المقلّدة، وبالتعاون مع الشركاء القانونيّين لشركة تويوتا موتور كوربوريشن، أطلقت الفطيم تويوتا عشرة برامج تدريب في الإمارات لتدريب أكثر من 400 مسؤول حكومي ومفتش ميداني إضافي.

وتلعب الفطيم تويوتا دوراً مهماً في مكافحة المنتجات المزيّفة، وضمان عدم وقوع العملاء فريسةً للمقلّدين، نظراً لما قد تحمله مثل هذه المنتجات من أخطار للجميع على الطرقات.

وتؤثر قطع الغيار المقلّدة على مدى حياة السيارة، كما قد يؤدي أي عطل في مكوناتها، مثل نظام التعليق والمكابح، إلى إصابات خطيرة وحوادث مميتة.

تجدر الإشارة إلى أن قطع غيار تويوتا الأصلية متوفرة لدى الفطيم تويوتا ووكلائها المعتمدين من ذوي السمعة الطيبة.

وقد تم تصنيع جميع قطع الغيار وفقاً لأعلى معايير الجودة، ما يعزز سمات الجودة والموثوقية والمتانة التي تمتاز بها تويوتا.

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