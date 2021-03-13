«جي إم سي» تختبر «هامر إي في» بظروف مناخية قاسية

المصدر: دبي - البيان

تقوم «جي إم سي» دوماً وقبل توفير أي مركبة في الأسواق بإخضاعها لبرنامج مكثّف من التجارب القاسية وإجراءات المصادَقة، وذلك بهدف التأكّد من مستوى قدراتها وإمكانياتها. وتتبع ’جي إم سي هامر EV‘ الدرب ذاته من الاختبارات والتطوير، حيث يقوم فريق من المهندسين بزيارة أماكن مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية بهدف تعديل المركبة والتأكّد من توافقها مع المتطلّبات قبيل البدء بإنتاجها في فصل الخريف القادم.

ويجري بداية إخضاع ’جي إم سي هامر EV‘ لاختبارات شتوية في منطقة Upper Peninsula من ولاية ميشيغان الأمريكية، حيث يقوم فريق بدفع هذه الشاحنة الفائقة إلى أقصى الحدود في ظل حرارة تقل عن الصفر والانطلاق بها فوق العديد من الأسطح الزلقة المختلفة، بما فيها تلك التي تغطّيها الثلوج والجليد، وأخرى قاسية الانحدار وتضاريس تتبدّل فيها مستويات الكبح بين العجلات. وتتضمّن الاختبارات الرئيسية تكامل توزيع العزم القوي على كل العجلات مع نظام التحكّم بالجر، بالإضافة إلى معايرة واختبار نظام التحكّم الإلكتروني بالثبات.

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