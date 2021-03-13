«لاند روڤر ديفندر» تفوز بالجائزة الكبرى من «سيارة العام العالمية للنساء»

المصدر: دبي - البيان

فازت سيارة لاند روڤر ديفندر بالجائزة الكبرى ضمن جوائز "سيارة العام العالمية للنساء 2021"، وهذه أول مرة تفوز فيها لاند روڤر بالجائزة الكبرى، كما إنها أحدث الألقاب الدولية المتتالية التي تحصل عليها أقوى سيارة لاند روڤر صُنعت حتى الآن.

وتحافظ سيارة ديفندر على الشخصية الريادية التي تمتعت بها سيارات لاند روڤر لأكثر من 70 عاماً، وتعيد تعريف المغامرات بما يلائم القرن الحادي والعشرين، وتتوفر السيارة الأيقونية اسماً وشكلاً وقدراتٍ بعدة خيارات بالنسبة لتصميم الهيكل الخارجي، ويمكن تخصيصها بشكل شخصي عبر اختيار واحدة من أربع باقات إكسسوارات تساعد مالكيها على تحقيق المزيد في عالمهم مع سيارة تلائم تفضيلاتهم.

وتعد "سيارة العام العالمية للنساء" جائزة السيارات الوحيدة التي تتألف لجنة تحكيمها حصراً من النساء، وذلك بمشاركة 50 صحفية سيارات من 38 بلداً في خمس قارات، يقمن بتكريم أفضل الطرازات الجديدة المتوفرة.

وكانت سيارة ديفندر الجديدة قد اختيرت كأفضل سيارة رياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم 2021 ضمن ذات الجوائز، قبل حصولها – بالتزامن مع يوم المرأة العالمي – على الجائزة الكبرى في "سيارة العام العالمية للنساء".

وقال ميك كولنز، المدير التنفيذي لبرنامج المركبات في "جاكوار لاند روڤر": "هذه الجائزة شرف كبير لكل الفريق، ومكافأة لائقة بالعمل الشاق الذي قاموا به لإنشاء سيارة بهذه القدرات الفائقة. سيارة ديفندر فازت بأكثر من 50 جائزة دولية حتى الآن، مايؤكد أن رؤيتنا الأصلية لسيارة ديفندر الملائمة للقرن الحادي والعشرين كانت في مكانها، فسيارة ديفندر الجديدة تجمع المظهر العام سهل التمييز مع التكنولوجيا المتطورة ضمن تصميم يحترم تراث السيارة ويحقق قدرات لاند روڤر الحقيقية. والنتيجة هي عائلة سيارات دفع رباعي تليق باسم ديفندر، مع طرازات معززة مخصصة لأداء الأعمال، ومجموعة نقل حركة هجينة قابلة للشحن وسيارتنا المميزة ‘ديفندر V8‘".

من جانبها قالت مارتا غارسيا، الرئيس التنفيذي لجائزة سيارة العام العالمية للنساء: "لقد تم تحديث هذه السيارة الأسطورية، ولم تعد لاند روڤر ديفندر اليوم سيارة دفع رباعي تخوض غابات الأمازون أو تدخل في عمق الصحراء فحسب، إنما أصبحت مع التجديد الذي شهدته مناسبة للسفر على الطرقات العادية بذات الراحة التي تؤمنها سيارات الصالون الفخمة. ولهذا السبب، إضافة إلى ما تحتويه من تكنولوجيا ووسائل راحة، تم اختيارها كأفضل سيارة هذا العام من قبل جوائز سيارة العام العالمية للنساء".

وتم نقل أسلوب التصميم المميز بالخلفية المكشوفة في سيارة ديفندر الأصلية إلى الداخل، مع التشديد على البساطة والطابع العملي. وسيارة ديفندر فئة 110 توفر ترتيبات تحتوي 5 مقاعد، أو 6 مقاعد، أو 5+2، أما ديفندر 90 فتتسع لستة ركاب في سيارة بطول سيارات الهاتشباك العائلية المدمجة.

وتضع سيارة ديفندر بقدراتها الواسعة معايير جديدة للتعامل مع قسوة الطرقات الوعرة وتحقيق الراحة على الطرقات العادية، وتعزز ذلك من خلال منصة لاند روڤر D7x القوية من الألومنيوم، أمتن هيكل تصنعه الشركة، والتقنيات المتقدمة لكل التضاريس ومجموعات نقل الحركة الفائقة التي توفّر قدرات لا مثيل لها. كما يوفر التوجيه المضبوط بعناية قيادة ممتعة وأقصى درجات الراحة أثناء الرحلات الطويلة ضمن مختلف التضاريس، وكان خبراء البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (Euro NCAP) قد منحوا سيارة ديفندر تقييم خمس نجوم الأعلى لناحية الأمان.

وتضمن محركات "إنجينيوم" بالنزين والديزل الأقل تلوثاً تحقيق سيارة ديفندر القوة والتحكم والكفاءة اللازمة في أي بيئة كانت، فيما توفّر مجموعات نقل الحركة الكهربائية الهجينة القابلة للشحن (PHEV) القيادة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط لمسافة تصل حتى 43 كم (27 ميل)*، إضافة إلى محرّك البنزين ثماني الأسطوانات بالشحن الفائق الذي يضيف مستويات جديدة من حسن الأداء ومتعة السائق إلى عائلة سيارات ديفندر.

فيما تضمن التكنولوجيا الفائقة في سيارة ديفندر حصولها على الاتصالات الملائمة للقرن الحادي والعشرين، فالجيل الجديد من البنية الهندسية الكهربائية من لاند روڤر، التي تحمل اسم EVA2، تعمل بالاشتراك مع البرمجيات المتصلة (SOTA) التي تضمن الاتصال والتحديث الدائم لسيارة ديفندر. ويتميز نظام المعلومات والترفيه سهل الاستخدام "بيفي برو" (Pivi Pro) بترتيب سهل للقوائم يسمح بالوصول إلى الوظائف الأكثر استخداماً بشكل مباشر من الشاشة الرئيسية، وتساعد القوائم القابلة للتخصيص والمعاد تصميمها على تقليل عدد الخطوات بمعدل 50% مقارنة بالأنظمة السابقة.

وتتألف عائلة سيارات ديفندر حالياً من سيارات ديفندر 90 و110، إلى جانب طرازات "هارد توب" المخصصة للأعمال 90 و110، فيما تجمع سيارة "ديفندر V8" الجديدة بين القدرات المعروفة في سيارات لاند روڤر، مع الأداء المبهر وتعديل إعدادات الهيكل القاعدي من أجل متعة قصوى للسائقين.

منذ إطلاقها، فازت سيارة ديفندر الجديدة بأكثر من 50 تكريماً عالمياً من بينها "سيارة العام" من مجلة "توب غير"، وجائزة "موتور تريند" لأفضل سيارة رياضية متعددة الأغراض للعام 2021، وجائزة "أوتوكار" لأفضل سيارة رياضية متعددة الأغراض للعام 2020.

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