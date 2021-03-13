«دايملر» تستدعي نحو 2.6 مليون سيارة في الصين

المصدر: كارلسروه - د ب أ

استدعت شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات نحو 6ر2 مليون سيارة في الصين بسبب مشكلة محتملة في نظام مكالمات الطوارئ التلقائي.

وأصدرت السلطات الألمانية بياناً، أكدت فيه العدد، وأضافت إن مجموعة من الطرز تأثرت بالاستدعاء. وأكدت دايملر عملية الاستدعاء، من دون التطرق إلى أعداد.

وربما تؤدي هذه المشكلة إلى أن يبلغ النظام عن مكان خطأ لوجود السيارة حال وقوع حادث. ويمكن أن يؤدي تحديث برنامج نظام مكالمات الطوارئ التلقائي إلى حل المشكلة.

واستدعت دايملر قرابة 3ر1 مليون سيارة في الولايات المتحدة في منتصف فبراير الماضي بسبب الخطأ المحتمل نفسه.

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