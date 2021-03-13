«لوتس إيفيجا».. السيارة الخارقة تعود إلى الإمارات

المصدر: دبي - البيان

بدأت «لوتس إيفيجا» السيارة الخارقة جولتها في الإمارات والشرق الأوسط بداية من شهر مارس الجاري وتستمر لمدة شهر كامل.

بعد أن زارت إمارتي دبي وأبوظبي في شهر سبتمبر من العام 2019 في إطار جولة عالمية، شملت كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والصين، حقق مظهر السيارة نجاحاً كبيراً، خصوصاً فيما يتعلق بطلبات المراجعة الخاصة والعديد من طلبات الشراء.

وعلى الرغم من القيود التي فرضت على السفر في العام 2020، وانخفاض فرص مشاهدة لوتس إيفيجا – أقوى سيارة إنتاجية صالحة للسير على الطرق في العالم، أعادت لوتس السيارة إلى منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع أداماس موتورز، الوكيل الحصري لعلامة لوتس في المنطقة، لتكون نجمة افتتاح صالة عرض لوتس الجديدة في دبي.

تشكل عودة السيارة إلى المنطقة فرصة للمزيد من المراجعات الخاصة، بالإضافة إلى التأكيد على دعم عملاء الشرق الأوسط الذين تقدموا بطلب شراء إيفيجا.

وإلى جانب استضافة السيارة في صالة عرض لوتس الجديدة في دبي، يتم عرض السيارة في صالة عرض لوتس أبوظبي، والمنشأة الجديدة كلياً في البحرين. وقد تم بالفعل التخطيط والتنسيق للعديد من المراجعات الخاصة لكبار العملاء الحاليين والمحتملين.

وبدأت السيارة جولتها في دبي لمدة 9 أيام، ثم أبوظبي في الفترة من 10 إلى 15 مارس الجاري، ثم البحرين في الفترة من 24 إلى 31 مارس الجاري.

وقال جوناثان ستريتون، المدير الإقليمي لشركة لوتس كارز الشرق الأوسط: يسعدنا إعادة سيارة لوتس إيفيجا الخارقة إلى الشرق الأوسط بالتعاون مع شريكنا أداماس موتورز. فهي أفضل طريقة للاحتفال بافتتاح صالة عرض لوتس الجديدة في دبي.

وأضاف: من المعروف عن دول الخليج شغفهم بالسيارات عالية الأداء، ويبين الاهتمام المتزايد بسيارة إيفيجا دليلاً على قوة علامة لوتس التجارية، والتزام العملاء بالتوجه نحو المحركات الكهربائية.

وقال كارل هامر، الرئيس التنفيذي لشركة أداماس موتورز: يشرفنا أن تعود إيفيجا إلى الإمارات في الوقت المناسب لافتتاح صالة عرض لوتس الجديدة والرائعة في دبي. تشكل سيارة إيفيجا بداية جديدة لمستقبل سيارات لوتس، ويشعر فريق العمل في أدماس موتورز بالحماس الشديد للمرحة المقبلة. وبافتتاح صالة العرض الجديدة والرائعة على شارع الشيخ زايد.

والتي تغطي مساحة 30.000 قدم مربع، وتضم مكتب مجموعة أداماس الرئيسي، وصالة عرض لوتس، ومقهى وبوتيكاً ومنطقة ترفيهية مخصصة للعملاء في غاية الجمال، هي بالفعل مكان رائع ومناسب لاستضافة واحدة من أقوى السيارات الخارقة، كما ويسعدني الترحيب بعملائنا الحاليين والمحتملين لسيارة إيفيجا خلال الأسابيع المقبلة في الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين.

يرتبط هذا التطور بالنجاح الذي حققناه في هونج كونج، وبكل فخر المرحلة المقبلة من تطوير أعمالنا في البحرين والتي ستستضيف لوتس كارز، أستون مارتن، مورجان موتورز بالإضافة إلى علامة أزياء راقية سيتم افتتاحها في مودا مول - مركز البحرين التجاري العالمي.

ويضيف، تقع صالة عرض لوتس دبي الجديدة على شارع الشيخ زايد - على بعد أقل من ميل من صالة العرض الرئيسية على الشارع - ولكنها تتميز بمساحة أكبر وفرصاً أكثر».

تتميز السيارة الخارقة الكهربائية بالكامل بقوة تزيد على 2000 حصان، وتسارع مذهل من 0 إلى 186 ميلاً في الساعة (300 كم/ساعة) في أقل من 9 ثوانٍ، وهي تمثل إعلاناً قوياً من الشركة البريطانية المشهورة بالسيارات عالية الأداء.

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