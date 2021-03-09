تطبيق «صيانة سيارتي» يؤمن تمويلاً بـ10 ملايين دولار للتوسع بدول «التعاون»

المصدر: دبي ـ البيان

استثمرت بهوان 10 ملايين دولار في تطبيق صيانة سيارتي ( Service (My Car لتوسيع نطاق الأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي عبر الانطلاق إلى السعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين بحلول نهاية العام.

ويتيح التطبيق الذي تم إطلاقه في عام 2018 لأصحاب السيارات حجز سياراتهم عن بُعد للخدمة والصيانة من المنزل أو العمل.

وقال مؤسس تطبيق صيانة سيارتي والرئيس التنفيذي أوزير بودا: يسعدنا أن نتوسع بعد عامين من عمليات التشغيل والعمل في الإمارات. ومنذ انطلاقنا، قدمنا خدماتنا لأكثر من 10000 سيارة ووفرنا الآلاف لمالكي السيارات من تكاليف صيانة وإصلاح سياراتهم، حيث نقدم ضماناً لمدة 12 شهراً على قطع الغيار وخدمة العمل والتشغيل.

وشهد التطبيق نمواً بنسبة 200 % سنوياً. ويحتوي التطبيق على أكثر من 6 خدمات تتراوح بين صيانة السيارة، والإصلاح، والمساعدة على الطريق، وعقود الخدمة والتفصيل، وخدمة التجديد مع هيئة الطرق والمواصلات. وسيطلق قريباً اكسسوارات السيارات ذات الدفع الرباعي، وخدمة تغيير الزيت وذلك عن طريق الطلب من خلال الهاتف المحمول، وتأجير سيارة وتأمين سيارة وتغيير الإطارات جميعها عن طريق تطبيق من خلال الهاتف المحمول.

والخدمة متاحة لجميع أنواع وطرازات السيارات، ويمكن لمالكي السيارات توفير ما يصل إلى 80 % من تكاليف الصيانة والإصلاح مقارنة بأسعار الوكالات إذا اختاروا قطع الغيار البديلة (قطع ما بعد البيع)، كما تأتي أيضاً مع خدمة كل سيارة فحص شامل للسيارة مع استلام وتوصيل مجاني.

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