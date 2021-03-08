«أستون مارتن» تتعهد بتصنيع سياراتها الكهربائية في بريطانيا 2025

المصدر: لندن - د ب أ

تعهدت شركة «أستون مارتن» البريطانية لصناعة السيارات الفارهة، بتصنيع سياراتها الكهربائية في إنجلترا وويلز اعتباراً من عام 2025.

وقال لورانس سترول، الذي يمتلك حصة كبيرة من العلامة التجارية الشهيرة، لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، إنه من المقرر أن يتم تصنيع سيارة رياضية كهربائية، وسيارة رياضية متعددة الأغراض، بمصانع الشركة في ويست ميدلاندز وساوث ويلز بإنجلترا، بدلاً من المصانع التي تديرها شركة «مرسيدس-بنز» التي تمتلك حصة صغيرة من أسهم «أستون مارتن».

وقال متحدث باسم «أستون مارتن» إن عملاقة صناعة السيارات الألمانية، عادة ما تقوم بتصنيع محركات لشركة «أستون مارتن» في ألمانيا، حيث إن الشركة تعد شريكاً تقنياً للعلامة التجارية البريطانية.

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» أنه من الممكن أن تستمر مرسيدس في تصنيع البطاريات، حيث يقوم سترول وفريقه «ببحث جميع الخيارات».

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