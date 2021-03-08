«جينيسيس GV 80» تصل إلى الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة جمعة الماجد، الوكيل الحصري لسيارات «جينيسيس» في الإمارات، عن وصول الطراز الجديد «جينيسيس GV 80»، ليكون أول طرز «GV 80» الذي يدخل المنطقة على الإطلاق.

وتعد السيارة الجديدة أول طراز من سيارات الدفع الرباعي لهذه العلامة التجارية، ليضيف المزيد من التنوع إلى تشكيلة جينيسيس، إلى جانب سيارات السيدان «G70» و«G 80» و«G90».

تأتي السيارة بمحرك، «3.5 توربو»، في حين يمثل الرمز «V» في علامة «GV 80» تنوعاً يقتصر تقديمه على سيارة جينيسيس من فئة الدفع الرباعي. وقال سليمان الزبن، المدير العام لجينيسيس الإمارات: تعد «GV 80» أول سيارة دفع رباعي من إنتاج «جينيسيس» في الإمارات، وتمكنت من إظهار نجاح فوري مع العملاء، منذ دخولها السوق. ومع اقترابنا من مستوى التعافي، سنشهد وصول المزيد منها إلى الإمارات، لنمنح عملاءنا فرصة امتلاك هذه السيارة الفاخرة من فئة الدفع الرباعي.

وتتميز السيارة بتصميمها المبتكر الذي يظهر روعتها الرياضية وتوازنها الأمثل وأناقتها الواضحة، إذ تأخذ سائقها برحلة جديدة مع المواصفات الحصرية الرائدة النابعة من فلسفة العلامة التجارية. وتوفر إطارات ميشلان من مقاس 22 تصميماً أنيقاً وفاخراً يكمل المظهر الرياضي للسيارة.

وتعمل مقصورتها العريضة التي تستخدم التصميم الأفقي على إبراز خصائص جمال البساطة في التصميمات الداخلية، بينما يوفر نظام المعلومات والترفيه رؤية رائعة لتعزيزه بشاشة من مقاس 14.5 بوصة، وشاشة العرض ثلاثية الأبعاد من مقاس 12.3 بوصة.

ويأتي النظام مجهزاً بوحدة تحكم تعمل باللمس من «جينيسيس»، للمساعدة على ضبط الإعدادات بطريقة أسرع، بما في ذلك معلومات الملاحة ونظام تنقية الهواء، إضافة إلى لوحة التحكم في المناخ التي تعمل باللمس لمقاعد الصف الثاني، مع إمكان الوصول إليها بنقرة واحدة فقط، للاستمتاع بجو داخلي جذاب وممتع بشكل عام.

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