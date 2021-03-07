«المشروعات التجارية - فولفو» تفتتح مركزاً لخدمات ما بعد البيع في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة المشروعات التجارية، الموزّع الحصري لسيارات فولفو في الإمارات إحدى شركات مجموعة السيارات في الفطيم، عن افتتاحها مركزاً جديداً ومتطوراً لخدمات ما بعد البيع في أبوظبي مع بداية 2021، في خطوة تعكس التزامها الراسخ تقديم أفضل الخدمات لعملاء فولفو في الإمارات. يقع مركز فولفو الجديد لخدمات ما بعد البيع في مجمّع شركات السيارات في منطقة المصفح الصناعية، ليشكّل بذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرة شركة المشروعات التجارية في الإمارة.

وسيلتزم المركز الجديد المعايير العالمية لعلامة فولفو انسجاماً مع حرص شركة المشروعات التجارية على تقديم تجربة مُلكية استثنائية لعملائها. ومع توفير مجموعة خدمات فولفو 2.0 الحصرية، سيقدم المركز لمالكي سيارة فولفو مستويات غير مسبوقة من الجودة والضمان والخبرة؛ ويشمل ذلك عقداً للخدمة الشخصية، بالإضافة إلى خدمة فولفو الأصلية وخدمة التحقق من حالة السيارات، والترقية المجانية لبرمجيات السيارات عند توافرها، بالإضافة إلى خدمة فولفو للمساعدة على الطرقات، وخدمة النقل والمواصلات البديلة.

وقال أوسكار ريفولي، المدير العام لشركة المشروعات التجارية - فولفو: يمثل افتتاح مركز فولفو الجديد لخدمات ما بعد البيع إنجازاً جديداً سيتيح لنا الارتقاء بجودة الخدمات التي نقدمها لعملائنا في أبوظبي. وستلتزم هذه المنشأة المتطورة قيم شركة المشروعات التجارية - فولفو وحرصها على تقديم خدمات السيارات المتميزة والمتواصلة ورفيعة المستوى لعملائها في الإمارات.

ويضم مركز خدمات ما بعد البيع الجديد فريقاً من خبراء وفنيي فولفو المدربين والمؤهلين، ممن يستخدمون أحدث معدات الفحص والتشخيص لتقديم أفضل مستويات الخدمة. كما يحتوي المركز على ستّ أجنحة صيانة، بالإضافة إلى مواقف طابقية للسيارات قيد الصيانة، وردهة استقبال تفاعلية ومكيّفة، وورشة صيانة مكيفة ومزوّدة أحدث التجهيزات، فضلاً عن صالة مريحة للعملاء، ما يجعله وجهةً متكاملةً في منطقة المصفح لصيانة وإصلاح هياكل سيارات فولفو وتقديم قطع غيار فولفو الأصلية.

ولضمان أعلى مستويات السلامة والراحة، ستقوم شركة المشروعات التجارية - فولفو بتطبيق تدابير إضافية لحماية العملاء والموظفين، من خلال تقديم خيارات سداد بديلة للعملاء والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي طوال عملية الصيانة أو غيرها من الخدمات. كما سيلتزم جميع أعضاء الفريق ارتداء الكمامات والقفازات التي تُستعمل مرة واحدة، في حين سيتم تنظيف وتعقيم المركز بالكامل بصورة منتظمة طوال اليوم للحفاظ على سلامة الجميع في ظل الظروف الحالية.

وبالإضافة إلى ذلك، سيحرص فريق شركة المشروعات التجارية - فولفو على استخدام أدوات تستعمل مرة واحدة قبل تقديم الخدمات، مثل سجادات أرضية السيارات وأغطية المقاعد وعجلة القيادة. وقبل تسليم السيارات للعملاء، سيتم مسح وتعقيم جميع نقاط التلامس داخل السيارة، بما يشمل مقابض الأبواب، ومسند الذراع، وذراع تبديل السرعة، ومفتاح التشغيل، والفرامل اليدوية، ولوحة القيادة، ولوحة العدادات، ومفاتيح التحكم في النوافذ والمرايا.

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