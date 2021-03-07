«فولكس فاجن» تدرس تحويل مصنعها في إسبانيا إلى مركز للسيارات الكهربائية

المصدر: مدريد-د ب أ

تدرس شركة «فولكس فاجن» الألمانية تحويل مصنع مارتوريل الخاص بالعلامة التجارية «سيات» الإسبانية، قرب برشلونة، لموقع للسيارات الكهربائية بالكامل، إذا ما حظي المشروع بدعم من المفوضية الأوروبية.

وقال هربرت ديس، الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن، إن تحويل المصنع قد يشمل إنتاج خلايا بطاريات في إسبانيا. وقال إن خطط الشركة ستتطلب إنشاء بنية تحتية للسيارات الكهربائية سريعة الشحن وإمدادات الطاقة الصديقة للبيئة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن ديس قوله بعد لقائه بالعاهل الإسباني الملك فيليب ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزيرة الصناعة رييس ماروتو إليرا في مارتوريل إن «إسبانيا تمتلك إمكانات كبيرة لتصبح مركزا للتنقل الكهربائي في أوروبا».

وقال:«إننا بحاجة إلى دعم المفوضية لتحقيق ذلك.»

وخلال اللقاء، عرضت وحدة سيات أحدث إنتاجها، والذي تضمن أول سيارة كهربائية بالكامل «كوبرا بورن»، المقرر طرحها هذا العام.

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