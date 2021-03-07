«جنرال موتورز الشرق الأوسط» تلتزم التنوّع في «يوم المرأة العالمي»

المصدر: دبي - البيان

تحتفل جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط بيوم المرأة العالمي عبر تأكيد وتعزيز التزامها الدائم التنوّع والتكامل في المنطقة. وهي تتميّز بكونها تعي جيداً حقيقة أن وجهات النظر المتنوّعة وفريق العمل الديناميكي هما محور نجاح الأعمال راهناً ومستقبلاً، وبالتالي تسلّط الضوء على أكثر من 370 امرأة بارزة يكمّلن التمثيل القوي أساساً للسيدات ضمن فرق العمل المختلفة.

وتوافقاً مع هذا، وبفضل تعاون خاص مع جامعة ستانفورد، تتابع جنرال موتورز سعيها الدؤوب لإلهام وتمكين الجيل المقبل من السيدات، إذ تقوم وأول مرّة في الشرق الأوسط بتنظيم المؤتمر الافتراضي المرأة في علم البيانات في دبي والذي سيقام غداً.

وقال لؤي الشرفاء، الرئيس والمدير التنفيذي لدى جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط: إننا في جنرال موتورز ملتزمون فريق عمل متنوّعاً ومتكاملاً، ونطمح إلى أن نكون أكثر شركة جامعة لأفراد المجتمع في العالم. ونحن نبدأ بهذا من خلال اعتماد برامج ومبادرات محلّية للموظّفين، وصولاً إلى الارتكاز على جهودنا الدولية والارتقاء بها لدعم مجتمعنا في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا، وكل هذا يتعزّز من خلال التزامنا تجاه موظّفينا والاعتماد على قيَمنا الأساسية الثلاث المتمثّلة بالثقة والتعاطف والمرونة. كما أننا ندعم تمكين السيدات بشكل مستمر، وسوف نتابع توفير فرص متساوية ضمن مختلف المجالات بهدف المساعدة على تحسين مجتمعنا وأعمالنا.

ويُعدّ قطاع السيارات بشكل عام متمحوراً وقائماً على الرجال، وبالأخص عند مستوى القيادة والوكلاء. ولكن المصنِّع الدولي العملاق للسيارات يتابع الدفع باتجاه تغيير هذا الأمر بدءاً من رأس الهرم مع ماري بارا التي تُعدّ أول سيدة تتولّى منصب رئيس تنفيذي في قطاع السيارات. وفي 2020، تم تصنيف بارا في المرتبة السادسة ضمن لائحة فوربس لأقوى السيدات، وهي تُعدّ على نطاق واسع من أكثر القادة أهمية في قطاع أعمال السيارات اليوم.

ولقد شكّل هذا الأمر مصدر إلهام كبيراً، إذ يستمر الالتزام بالتنوّع والمساواة في صوغ طبيعة القوّة العاملة لدى جنرال موتورز في الشرق الأوسط إذ تشغل نسبة كبيرة من السيدات مناصب إدارية وتقنية مثل الهندسة، والتحليل، والشؤون المالية ومواقع أساسية في خدمات ما بعد البيع ضمن الشبكة الإقليمية الموثوق بها لوكلاء جنرال موتورز. ويضاف إلى هذا المجموعة القوية أساساً من السيدات ضمن فرق عمل جنرال موتورز في أدوار قيادية بارزة تشمل العديد من المناصب في المجالات كافة، بدءاً من التسويق وصولاً إلى المطابقة والامتثال، ومن بينهن الرؤساء التنفيذيون والمديرون العامون في مقرّ جنرال موتورز لعمليات الشرق الأوسط وأفريقيا. وينطبق هذا الأمر على الوكلاء في مجلس التعاون الخليجي وخاصة السعودية والكويت، إضافة إلى احتلال المكتب الرئيس في الإمارات المرتبة الأولى في احتضان أكبر مجموعة من السيدات ذوات المهارات المتميّزة.

وتستمر جنرال موتورز في لعب دور أساسي داعم في إلهام القادة المستقبليين في مجال العلوم والتقنيات والهندسة والرياضيات في المنطقة وخارجها، وهو ما يساهم في تعزيز تلاؤم عمليات جنرال موتورز في أفريقيا والشرق الأوسط مع رؤية الإمارات حول التوازن بين الجنسين. وبفضل الشراكة الأحدث التي عقدتها جنرال موتورز مع جامعة ستانفورد، التي تُعدّ واحدة من أعرق المؤسّسات التعليمية في العالم، ستشهد دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة تنظيم المؤتمر الافتراضي المرأة في علم البيانات والمنعقد بمناسبة يوم المرأة العالمي.

وقالت شيري مارشال، رئيس تطوير القدرات التحليلية الدولية لدى عمليات جنرال موتورز الدولية: «يحتل علم البيانات نقطة محورية في رحلتنا للمساعدة على ابتكار مستقبل آمن وعادل وكهربائي بالكامل. ويُعدّ الاستثمار في تطوير قوى العمل الموهوبة أمراً حيوياً، ولذلك نفتخر بدعم مؤتمر المرأة في علم البيانات من جامعة ستانفورد».

ويجمع مؤتمر المرأة في علم البيانات الإقليمي السيدات المحترفات والطالبات من مختلف المجالات لمشاركة التوجّهات السائدة ومناقشة الأخلاقيات في مجال تعلّم الآلة، إضافة لمشاركة التطوّر الذي يشهده علم البيانات عبر حل مسائل معقَّدة في مجالات الصحة والبيئة وغيرها من القطاعات الأخرى.

بدورها، قالت ستايسي باولوفيتش، قائدة تعزيز التحاليل لدى عمليات جنرال موتورز الدولية: يشكّل مؤتمر المرأة في علم البيانات فرصة للانطلاق بمفهوم الفريق الواحد إلى خارج حدود جنرال موتورز، وذلك بهدف تعزيز التعاون والاحتفاء بإنجازات كل السيدات في مجال علم البيانات.

ويتميّز برنامج هذا المؤتمر البارز من خلال اللائحة الغنية للمتحدّثين الدوليين، ومن بينهم بريتي سوبا محلّلة تجربة العملاء لدى جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط. وستقود بريتي النقاشات في جلسة بعنوان علم البيانات حول العالم في جنرال موتورز، وستستعرض خبراتها في إدارة العمليات وتجاربها في التحليل وإدارة علاقات العملاء. ومن بين المتحدّثات أيضاً هناك ألبا أوليفييرا، محلّلة معلومات الأعمال التسويقية لدى جنرال موتورز جنوب أفريقيا، وآغا ويب، المديرة العامة لتقنية المعلومات لتطوير أنظمة التسويق الدولية لدى جنرال موتورز.

وفي تعليق لها على مشاركتها بهذه الفعالية، قالت سوبا: يشرّفني التمكّن من المشاركة في مناسبة عزيزة جداً على قلبي مثل مؤتمر المرأة في علم البيانات، وذلك إلى جانب عدد من الزملاء المتميّزين الآخرين ومع هدف مشترَك وهو إلهام القادة المستقبليين المفعمين بالحماسة في مجال العلوم والتقنيات والهندسة والرياضيات (STEM). وبصفتي خرّيجة في مجال STEM، فقد أمضيت أكثر من ثماني سنوات اعتمد على مهاراتي الإحصائية والمنطقية للمساعدة على إدارة قاعدة البيانات لدى جنرال موتورز، وكذلك في مبادرات تجارب العملاء والذكاء التنافسي وبرامج التكامل والتعاون. ولا يمكنني الانتظار لمشاركة قصّتني هذه مع قادة STEM المستقبليين.

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