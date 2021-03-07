«رينو» تقدم عرض ترقية فريداً لعملائها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «رينو» من العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن تقديمها عرضاً جذاباً حصرياً مرة أخرى، تتيح من خلاله لعملائها الترقية لامتلاك سياراتهم الجديدة المفضلة من رينو.

وبموجب هذا العرض المتاح لمدة محدودة، باتت فرصة الترقية متاحة للعملاء لعدد من الطرازات، بما في ذلك كوليوس أوميجان أو داستر بدون أي تكاليف إضافية. ويمكن للسائقين الذين يتطلعون لقيادة كوليوس ثنائية الدفع، الترقية لنسخة الدفع الرباعي. أما الذين يودون شراء سيارة السيدان رينو ميجان التي تمتاز بخطوطها المتناغمة وميزاتها القوية ولمساتها النهائية الراقية، فيمكنهم الدفع مقابل سيارة بمحرك سعته 1.6 لتر، والحصول على نموذج مزود بمحرك تبلغ سعته 2.0 لتر. ولعشاق السيارات الذين يبحثون عن المظهر الخارجي الديناميكي، والميزات الذكية، يمكنهم استبدال سياراتهم رينو داستر ثنائية الدفع، بنسخة أحدث من فئة الدفع الرباعي.

يأتي هذا العرض في إطار مساعي رينو لتأكيد التزامها إزاء مواصلة إطلاق صفقات وعروض حصرية لضمان أعلى مستوى من رضا العملاء، وتمكينهم من الاستفادة والاستمتاع بالمزايا الفريدة. وسواء كان العملاء يبحثون عن سيارات الدفع الرباعي العائلية أو السيدان، فإن رينو تجمع بين القوة والمواصفات المحسنة في هذا العرض المحدود.

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