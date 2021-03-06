«أبوظبي موتورز» تعلن وصول سيارتين جديدتين لـ«بي إم دبليو»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «أبوظبي موتورز»، الوكيل الحصري والموزع المعتمد لعلامة مجموعة «بي إم دبليو» التجارية في أبوظبي والعين، عن وصول سيارتي BMW M3 Competition Sedan وBMW M4 Competition Coupé الجديدتين كلياً.

وما يميز السيارتين الجديدتين هو المظهر والمزايا الرياضية الفائقة، حيث يلتقي التصميم الاستثنائي مع خمسة عقود من الخبرة في مجال رياضة السيارات من «BMW M».

وتتمتع سيارة BMW M3 Competition Sedan بأداء السباقات الذي يميز BMW الفئة الثالثة، سيارة سيدان الرياضية الأصلية. وتأتي قوة السيارة من محرك BMW M TwinPower Turbo بقوة 510 أحصنة، ونظام الدفع الخلفي، والتقنيات المتطورة المأخوذة من رياضة السيارات، مثل نظام التعليق M والتروس التفاضلية النشطة Active M Differential.

ويتيح ناقل الحركة بقابض متدرج مزدوج M بسبع سرعات، وتسارع من صفر إلى 100 كم / ساعة خلال 3.9 ثوانٍ، تفاعلاً مذهلاً بين السائق والمركبة، أثناء القيادة اليومية وعلى مضمار السباق.

أما بالنسبة لسيارة BMW M4 Competition Coupé التي تبرز بين سيارات الكوبيه الرياضية عالية الأداء، فهي تقدم ديناميكيات القيادة النموذجية التي تميز علامة M على أعلى مستوى. جُهزت السيارة بمحرك بنزين BMW M TwinPower Turbo سداسي الأسطوانات على خط واحد بقوة 510 أحصنة، بالإضافة إلى العديد من تقنيات نظام الدفع والتعليق المأخوذة من رياضة السيارات، لتتيح بذلك تجربة قيادة فائقة.

تقدم أبوظبي موتورز لعشاق السيارات أحدث وأروع طرازات BMW M. وتستند فلسفة سيارات M على التفاعل المثالي بين الديناميكيات والرشاقة والدقة. وتتميز تكنولوجيا محرك M TwinPower Turbo ومفهوم الدوران العالي الذي تتميز به وحدة الطاقة بمزايا الأداء الفائق المذهلة والمأخوذة من عالم سباق السيارات، دون أن يؤثر ذلك على المستوى الفائق للقيادة اليومية على الطريق في طرازات BMW M.

ومن أجل إبراز المزايا الرياضية الفائقة في سيارة BMW M3 Competition Sedan الجديدة وسيارة BMW M4 Competition Coupé الجديدة، تتوفر أيضاً مجموعة واسعة من قطع M Performance، لتعبر عن التفرد والخصائص المميزة في التصميم المذهل للسيارتين، كما تعزز كفاءة التحكم الديناميكي بهما.

وتم تطوير مجموعة الملحقات عالية الجودة بالتعاون مع BMW M GmbH بناءً على الخبرة المكتسبة في حلبات السباق العالمية، والمعرفة الواسعة التي يتمتع بها أعضاء الفريق المتخصصين برياضة السيارات.

كما تعزز المكونات، التي تضفي المزيد من الروعة والمزايا الفائقة على السيارتين الجديدتين BMW M3 Competition Sedan وBMW M4 Competition Coupé، وتعبر عن مظهرهما الرياضي الفائق. وإلى جانب ذلك، فإنها تفي أيضاً بالمتطلبات الوظيفية من حيث الهيكل خفيف الوزن وخصائص الديناميكية الهوائية، وبالتالي فإنها تعزز بشكل ملحوظ الخصائص الديناميكية الفائقة والأداء العالي لكلا الطرازين.

ويمكن للعملاء أيضاً ترقية التصميم الداخلي الرياضي والمريح لسيارتي BMW M3 Competition Sedan وBMW M4 Competition Coupé بعدة طرق، من ناحية المظهر أو الأداء، وذلك باستخدام أجزاء مأخوذة من رياضة السيارات من مجموعة M Performance Parts.

وحالما يتم فتح الباب، تظهر حروف M Performance الملونة والمزودة بتفاصيل من الكربون على عتبة الابواب حيث تضفي على السيارة لمسة رياضية أصيلة. وإلى جانب ذلك، وبفضل حروف M Performance، والعلم بألوان M، والحواف الجلدية، والتطريز الأنيق بألوان متباينة، فإن سجادات الأرضية الأمامية والخلفية بعلامة M Performance تتوافق مع التصميم الخارجي الديناميكي في السيارة.

وقالت ريمي حسين، مديرة التسويق وإدارة العملاء في شركة أبوظبي موتورز: تمثل هذه السيارات الجديدة التي وصلت مؤخراً المرحلة التالية ضمن عملية التوسع المستمر لمجموعة BMW في الشرق الأوسط. ومع إطلاق طرازات M المميزة، تؤكد أبوظبي موتورز التزامها تجاه عملائها الأوفياء.

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