مجموعة قرقاش تطلق أول منصّة تسوق لشراء سيارات «جي إيه سي موتور» في العالم

المصدر: دبي - البيان

تماشياً مع التحول الرقمي السريع ولتقديم خدمة مريحة ومميزة للعملاء، أطلقت مجموعة قرقاش منصّة تسوّق إلكترونية لشراء سيارات «جي إيه سي موتور» في الإمارات، وهذه المنصة هي الأولى من نوعها للعلامة التجارية في العالم، يضاف هذا الإنجاز التجاري المميز إلى العديد من مبادرات الأعمال الإقليمية والعالمية الناجحة للعلامة التجارية.

يأتي الإعلان عن موقع «جي إيه سي موتور»، بعد مجموعة متنوعة من المبادرات الرقمية، التي عملت على تطوير تجربة العملاء، وستعمل المنصة الجديدة على تسهيل وتعزيز قدرة العميل على الوصول إلى جميع الخدمات من المنزل.

تم تصميم المنصة المتكاملة لتقدم للعملاء تجربة شراء أفضل وسهولة التصفح والانتقال، عبر أقسام مختلفة من الموقع، حيث تشمل المنصة خدمة بحث محسّنة تمكن العميل من البحث من خلال الطراز أو سنة الصنع. معرفة واختيار مواصفات وتجهيزات السيارة، خيارات الأسعار، السيارات المتوفرة لدى الوكلاء، بالإضافة إلى ذلك يمكن للعملاء الاختيار من بين مجموعة واسعة من الألوان الداخلية والخارجية للسيارة، كما يمكنهم حجز أي سيارة مقابل 500 درهم فقط، ويحصل العملاء على أسعار خاصة عند شراء السيارة عبر الموقع.

من خلال تقديم خدمات شاملة عبر الإنترنت، يوفر الموقع الجديد أيضاً «خدمات التأجير والتمويل»، والتي تثق العلامة التجارية بأنها ستساعد في عملية اتخاذ القرار للعملاء.

وقال شهاب قرقاش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة قرقاش: نظراً للتحول العالمي والإقليمي في سلوك المستهلك، فقد حان الوقت الآن لتسريع مبادراتنا الرقمية بطريقة تجعل تجربة شراء سيارات (جي إيه سي موتور) عبر الإنترنت ممتازة. تقدم المبادرة لعملائنا المتطورين رقمياً تجربة ممتعة لشراء السيارات، بغض النظر عن الوقت أو موقعهم الجغرافي. إن توفير الوصول السلس إلى منتجاتنا يُعد أولوية قصوى في استراتيجيتنا التسويقية. هدفنا من هذه المبادرة إلى إنشاء موقع شامل للبحث وشراء السيارات الجديدة والمستعملة.

وبعد إتمام عملية الشراء، سيتم اطلاع العملاء بشكل دوري على حالة سيارتهم حتى التسليم النهائي، بعد إتمام جميع إجراءات التوثيق وترتيبات الدفع النهائية، يمكن أيضاً الاستفادة من خدمة تسليم السيارة إلى باب المنزل من قبل موظفين مدربين، مع اتخاذ جميع تدابير السلامة للوقاية من فيروس (كوفيد 19) المعمول بها.

يمكن للعملاء الذين يبحثون عن خيارات التأجير الاستفادة من العروض الخاصة التي يوفرها الموقع الجديد مثل، بدون دفعة أولى، ورسوم تسجيل مجانية، وتأمين شاملة، وباقة خدمات خاصة، بالإضافة إلى تغطية سداد 6 أشهر في حال فقدان الوظيفة.

بالإضافة إلى طرح منصة التسوق الإلكترونية، أعلنت مجموعة قرقاش أيضاً عن خطط التوسع لعلامة «جي إيه سي موتور»، وتشمل هذه الخطط افتتاح صالتي عرض للعلامة التجارية في أبوظبي ورأس الخيمة. ستضم صالات العرض الجديدة جميع الخدمات تحت سقف واحد، ما سيحسن بشكل كبير من وصول العلامة التجارية للعملاء الجدد والحاليين المقيمين في جميع أنحاء الإمارات.

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