العربية للسيارات نيسان تطلق النسخة التاسعة لحملة الاستبدال

المصدر: دبي - البيان

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والمناطق الشمالية إطلاق حملتها لاستبدال السيارات وتوفر الشركة خلال النسخة التاسعة من الحملة لأصحاب السيارات فرصة استبدال سياراتهم، مهما كان نوعها وسنة صنعها، للاستمتاع بقيادة سيارة نيسان جديدة تماماً.

وخلال الفترة حتى 6 مارس سيحصل العملاء على سعر يزيد بمقدار 10.000 درهم تقريباً فوق القيمة السوقية لسياراتهم الحالية عند استبدالها بسيارات جديدة من نيسان، إلى جانب حصول كل عميل على دعم الخبراء من العربية للسيارات وضمان القيمة من العروض المتاحة على كافة المركبات الجديدة، بما في ذلك الضمان لخمس سنوات والخدمة لثلاث سنوات والتأمين لسنتين.

وقال صلاح يموت، المدير التنفيذي في العربية للسيارات: نحرص في العربية للسيارات على تطوير تجارب لعملائنا تضمن تلبية احتياجاتهم، كما نركز دائماً على ضمان راحة البال لهم من خلال تحسين عروضنا وتقديمها لهم في إطار رحلة مريحة تماماً. وتعد هذه الحملة الشهيرة فرصة مثالية للأشخاص الذين يتطلعون إلى ترقية سياراتهم الحالية من أي نوع، لتجربة قيادة نيسان والاستفادة من أفضل قيمة استبدال في السوق.

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