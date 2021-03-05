«تسلا» تبدأ فقدان حصتها في السوق الأمريكية

المصدر: نيويورك- الوكالات

بدأت «تسلا» في فقد حصتها في السوق بين مشتري السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، ويبدو أن سيارة «فورد موستانغ ماك-إي» Mach-E Mustang هي الرابحة.

ووفقًا لما ذكرته «سي إن إن»، أشار تحليل أجرته «مورغان ستانلي» إلى تراجع حصة «تسلا» في سوق السيارات الكهربائية الأمريكية 69% في فبراير، بانخفاض من 81% قبل عام.

ولكن ذكر التحليل أن مبيعات «تسلا» في الولايات المتحدة لا تزال ترتفع بسبب زيادة شهية مشتري السيارات الأمريكية للمركبات الكهربائية.

وأوضح المصرف الأمريكي أن مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة زادت 34% في فبراير، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع انخفاض مبيعات سيارات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية 5.4%.

وزادت مبيعات السيارات الكهربائية الأمريكية الإجمالية بأكثر من الضعف إلى 9527 مركبة، وشكلت «ماك-إي» 3739 وحدة من مبيعات فبراير.

وتواجه سيارة «تسلا» السيدان «موديل إس» والرياضية متعددة الأغراض «موديل إكس» أيضًا منافسة من شركات صناعة السيارات مثل «بورش» و«بي إم دبليو» و«أودي» و«جاغوار».

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