«الفطيم تويوتا» تعزّز أسطول شرطة دبي

المصدر: دبي - أحمد صديق

كشفت «الفطيم تويوتا» عن ضم شرطة دبي لسيارة «تويوتا جي آر سوبرا 2021» المميزة والشهيرة عالمياً إلى أسطول سيّاراتها الخارقة، في خطوة تهدف للترويج لشرطة دبي محلياً وعالمياً، فضلاً عن تعزيز مكانة «تويوتا سوبرا»، بصفتها إحدى أكثر السيارات الرياضية رواجاً منذ عودتها بعد انتظار دام 17 عاماً.



وسيتم توفير هذه السيارة الاستثنائية من قبل مجموعة السيارات في الفطيم، الموزع الحصري لسيارات تويوتا في الإمارات والشريك الموثوق والراسخ لشرطة دبي. وسترتقي سيارة سوبرا الجديدة بتطلعات عشاق العلامة بفضل أدائها المميز مع محرك بسعة 3.0 ليترات ومعدل تسارع من السكون إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.1 ثوانٍ فقط، بسرعة قصوى تبلغ 250 كيلومتراً في الساعة محددة إلكترونياً.

وتضم السيارة عالية الأداء محرك توربو مزوداً بست أسطوانات مركبة طولياً وشاحن توربيني، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات.



وتسلمت شرطة دبي سياراتها الجديدة بحضور العميد الدكتور محمد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي؛ ويوسف الرئيسي، مدير ‏التنفيذي ‏للشؤون الحكومية، الصحة والأمن السلامة والبيئة في الفطيم للسيارات؛ إلى جانب العديد من كبار المسؤولين الآخرين لدى الجهتين.



وقال العميد الدكتور محمد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي: يسرنا تعزيز أسطولنا من السيارات الخارقة بعد ردود الفعل الإيجابية التي حصدها من المواطنين ووسائل الإعلام، في إطار سعينا الدائم إلى الارتقاء بأساليب تواصلنا مع المقيمين في دبي. وعلى الرغم من ميزات سيارة سوبرا الاستثنائية، إلا أننا نسعى إلى الاستفادة منها لتعكس للمقيمين والسياح الصورة الإيجابية لشرطة دبي.



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