«نيسان صني 2021».. ثقة على الطريق

المصدر: دبي - البيان

تم إطلاق النسخة الجديدة من «نيسان صني 2021»، في أسواق الإمارات بمواصفات عالية وتقنيات محدثة، وذلك لتصميم هذه السيارة وفق أعلى المعايير التي تساعد على الارتقاء بجاذبيتها وأناقتها. ولتحقيق هذه المواصفات، حرص المصممون على توظيف أحدث التقنيات المستقبلية التي تساعد السائقين على مواكبة التقدم وتعطيهم ثقة على الطريق.

وتعد هذه التطورات الجديدة ترسيخاً لمكانة «نيسان صني» التي أثبتت على مر السنين ذاتها كعلامة تجارية قوية، لما تحمله من تراث طويل أكسبها سمعة قوية في المنطقة، لاسيما وأن هذه السيدان صممت خصيصاً لتستهوي أولئك الذين يبحثون عن المتعة والحرية على الطريق، مع الشعور بالثقة والتعبير عن أذواقهم.

ويعتبر الطراز الجديد تحولاً كاملاً عن الجيل السابق، لاشتماله على الكثير من الميزات المضافة، مثل تقنيات التنقل الذكي من نيسان، وهي تقنية تقدم نمطاً محسناً للقيادة، مع ضمان مستوى أعلى للسلامة والراحة للجميع في المقصورة، وقدرة على السيطرة والتحكم طوال الرحلة.

لقد تمكنت هذه السيارة، التي أطلقتها «العربية للسيارات» من الاستحواذ على إعجاب الكثيرين، خصوصاً وأن مصمميها ركزوا على إظهار التفاصيل الدقيقة والمميزة، الأمر الذي ساعد على تعزيز مزاياها المدهشة، حيث تضمن تخصيص مختلف جوانبها وأبعادها، بدءاً من عدادات السرعة إلى درجة الحرارة داخل المقصورة.

وعندما يتعلق بالأداء، تضمن لك «نيسان صني 2021» المتعة في أثناء القيادة. وإلى جانب خصائصها القوية، فإنها تتمتع بالكفاءة في استهلاك الوقود، والتي تصل إلى 19.3 كيلومتراً للتر الواحد على الطرق السريعة.

ولضمان سلامة السائق والركاب، تم تعزيز هذا الطراز بنظام التحذير قبل التصادم الأمامي، وآخر للتنبيه عند الرجوع للخلف، ونظام التحذير في النقطة العمياء، إضافة إلى نظام الفرملة الذكي في حالة الطوارئ، والوسائد الهوائية المتطورة مع حساسات أحزمة الأمان، لحماية الجميع طوال الرحلة.

ورغم هذه المواصفات العملية المتقدمة، لم يغفل المصممون توظيف أحدث أنظمة الترفيه، حيث يمكّنك هذا الطراز المحدّث من الاستمتاع بأجواء رائعة مع نظام التحكم الصوتي «سيري»، حيث يأتي الطراز معززاً بنظام «أبل كار بلاي»، لتوفير تجربة قيادة مريحة مع الموسيقى التي تحبها، إضافة إلى عرض خرائط أبل، في حين تساعدك خرائط جوجل مع «أندرويد أوتو» على الانتقال إلى وجهتك التالية بسهولة.

وعند الاستعانة بمساعد جوجل، فإنه يضمن لك البقاء على دراية تامة بجميع تفاصيل جدول مواعيدك، كما تستطيع اختيار الأغاني التي تود سماعها، أو تغيير وجهتك، أو حتى الرد على رسالة دون رفع يديك عن عجلة القيادة من خلال مئات الأوامر الصوتية المتوفرة.

وتظهر اللمسات الراقية على التصميم الداخلي، وتحديداً مع المقاعد المريحة، حيث تتسع السيارة لخمسة ركاب. ويوفر لك صندوق الأمتعة في هذا الطراز المحدّث مساحات رحبة تستوعب جميع أغراضك، إضافة إلى المساحة التي توفرها المقاعد الخلفية القابلة للطي بنسبة 60/40، لتسمح لك بإضافة بعض المعدات.

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