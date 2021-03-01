«العربية للسيارات» تطلق «رينو ماستر 2021» الجديدة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لسيارات رينو في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، سيارة «رينو ماستر 2021» الجديدة، وهي المركبة الأمثل التي تقدم لك كل ما تتطلع إليه من حيث التقدم والتصميم في هذه السيارة العملية متعددة الأغراض، مع التركيز على الكثير من الخصائص العملية.

وتلبي هذه السيارة احتياجات النقل المتنوعة، كما تتميز بتصميماتها الداخلية العصرية، لقدرتها على استيعاب حمولة تتراوح من 8 إلى 17 متراً مكعباً. وصممت مقصورة السيارة لضمان راحتك، خصوصاً مع وجود خصائص التحكم المريحة وعجلة القيادة المناسبة، والمقاعد القابلة للتعديل، ونظام تكييف الهواء وخاصية عزل الصوت، وتوافر العديد من الحجرات المخصصة للتخزين.

وقال صلاح يموت، المدير التنفيذي في العربية للسيارات: تقدم دولة الإمارات الدعم المتواصل للشركات الصغيرة والمتوسطة، لضمان تمكينها مالياً ودعمها بهدف تعزيز وجودها في السوق المحلي. ويوجد عدد متزايد من هذه الشركات التي تقدم على نظام التأجير كطريقة تمويل رئيسية، وارتفع ذلك من 9% إلى 13%، الأمر الذي يسهم في تعزيز جهود الدولة لتطوير أداء سوق أساطيل السيارات للمؤسسات الحكومية وشركات تأجير السيارات.

وتأتي هذه السيارة معززة بأضواء رينو المميزة على شكل حرف (C) لتضفي عليها لمسة أنيقة من الخارج، فضلاً عن وجود الكثير من الخصائص التكنولوجية في الداخل، مثل كاميرا الرؤية الخلفية التي تسمح للسائقين الاصطفاف الملائم في المواقف محدودة المساحة، إلى جانب الفرامل المانعة للانغلاق ونظام تثبيت وتحديد السرعة، ما يجعل منها السيارة المثالية في أسطولك.

وأضاف يموت: إن المجموعة الكاملة من المركبات التي توفرها العربية للسيارات تضمن الثقة والتكامل، كما تعد العوامل الرئيسية لتلبية احتياجات جميع فئات المستهلكين، سواء كانوا من السائقين العاديين أو الشركات. ويعتبر إطلاق هذا الطراز ترسيخاً للنهج الذي يتخذ من العميل محور تركيز في كل ما نقوم به من عمليات ونقدمه من خدمات، بما في ذلك خدمات ما بعد البيع التي استحوذت على العديد من الجوائز المرموقة.

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