«إنفينيتي QX55» الجديدة كليّاً تخطف الأضواء بميزاتها المتنوعة

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة «إنفينيتي» للسيارات، عن مجموعة من التجهيزات القياسية والاختيارية لطراز عام 2022، من إنفينيتي QX55، سيّارة الكروس أوفر كوبيه الاستثنائية، ضمن فئتها. وتتوفر هذه السيّارة المميزة والجديدة كليّاً، ضمن ثلاث فئات جيّدة التجهيز، هي لوكس وإسنشيال وسينسوري، وتتفرد بتجهيزاتها القياسية كنظام الدفع الرباعي الذكي، وعجلاتها قياس 20 بوصة، وميزة التوافق مع نظام آبل كار بلاي، فضلاً عن مساحة الصندوق الخلفي الواسعة.

وتستمد إنفينيتي QX55 قوتها من محرّك VC- تيربو الحائز على جوائز، بقوة 268 حصاناً، والمزوّد بناقل للحركة يتميز بتقنية التغيير المستمر، ومفاتيح تبديل التروس المركّبة على عجلة القيادة، ومفتاح اختيار نمط القيادة. وعلى مقربة من السائق والركاب أثناء الرحلة، تتألق إنفينيتي بشاشة لمس علوية قياس 8 بوصات، وأخرى منخفضة قياس 7 بوصات، تتميز كلاهما بنظام إن تاتش المبتكر للمعلومات والترفيه.

وقد زوّدت طرازات إنفينيتي QX55 لعام 2022 من فئة لوكس، بفتحة سقف كهربائية، ومقاعد أمامية أنيقة التصميم، ولمسات فاخرة من الألمنيوم الداكن في المقصورة الداخلية، وتقنية إلغاء الضجيج النشطة، ومجموعة من ميزات السلامة النشطة، مثل مكابح الطوارئ الأمامية، مع نظام تمييز المشاة، ونظام الكبح التلقائي للاصطدامات الخلفية، ونظام التحذير التنبؤي قبل الاصطدام الأمامي، ونظام التحكم بالإضاءة، ونظام التنبيه عند الخروج عن المسار، ونظام تحذير النقطة العمياء، ونظام التنبيه من حركة المرور الخلفية.

أما طرازات فئة إسينشال، فتمتلك، إضافةً إلى الميزات السابقة، نظام إن تاتش نافيجيشن للملاحة والترفيه، ومقاعد جلدية أنيقة، ومقاعد أمامية يمكن التحكّم بدرجة حرارتها، ونظام شاشة الرؤية الشاملة، مع ميزة اكتشاف الأجسام المتحرّكة، وعجلة قيادة مدفأة، ونظام صوتيّ بأداء متميز من بوز.

وتحتوي النماذج الأرقى من فئة سينسوري على جميع المزايا المذكورة سابقاً، فضلاً عن مقاعد فاخرة مكسوّة بجلود مدبوغة بمادة الأنيلين، وتطعيمات من خشب المسام المفتوحة الطبيعي، ونظام التحكم بالمناخ لثلاث مناطق، وميزة فتح صندوق السيارة الخلفي بالقدم، وإضاءة داخلية محيطة مذهلة.

كما تم تزويد سيارات هذه الفئة بمصابيح أمامية ذات تصميم مكعّب، ونظام إضاءة أماميّ متكيّف، والمزيد من الخواصّ التي تغني تجربة السائق، كالنظام المتكيف الذكي لتثبيت السرعة، ونظام المساعدة في التحكّم بمسافة الأمان عند الاقتراب من سيارات أخرى، وتقنيات مراقبة النقاط العمياء، والتحذير من الخروج عن المسار. كما أصبح نظام التوجيه التكيّفي المباشر، الذي يترافق مع شاشة العرض الأمامية، من التجهيزات القياسية لهذه الفئة.

وتزهو سيارات QX55 بتوليفة طلاءات مميزة من ثمانية ألوان، منها ماجستيك وايت الأبيض، وليكويد بلاتينيوم الفضي، وجرافيت شادو الرصاصي ومينيرال بلاك الأسود، وبلاك أوبسيديان الأسود اللامع، وهيرموسا بلو الأزرق، إضافة للونين متميّزين هما دايناميك صَن ستون رِد الأحمر، وسلايت جراي الرمادي الداكن.

وفي الداخل، تتوفر المقاعد بكسوة فاخرة من الجلد المدبوغ بمادة الأنيلين، بألوان متدرجة بين الرمادي والبيج. ويمكن لأصحاب الذوق الاستثنائي، اختيار كسوة من الجلد المدبوغ بمادة الأنيلين، تمزج بين لوني موناكو رِد الأحمر مع الجرافيت الرصاصي، لتفيض المقصورة الداخلية بلمسات فنية غير مسبوقة.

وبفضل سيارات إنفينيتي QX55 لعام 2022، ستدخل شركة إنفينيتي حقبةً جديدةً كلياً في مسرتها الرائدة في تصنيع السيارات الفاخرة. كما ستطرح الشركة المرموقة سيارة إنفينيتي QX60، الرائدة ضمن فئة الكروس أوفر ثلاثية الصفوف، والجديدة كلياً، في المستقبل القريب، وسيتم تزويدها بنظام برو بايلوت أسيست المبتكر لمساعدة السائق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز