«كيا كرنفال» الجديدة تصل المنطقة

المصدر: دبي - البيان

وصل الجيل الثالث من سيارة كيا كرنفال إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث بات بإمكان العملاء التعرّف إلى الجيل الأحدث من سيارة كيا الرياضية متعددة الأغراض الفائقة، والتي نالت اهتمام العملاء في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ الكشف عنها في 2020. وتم تصميم سيار كارنفال الجديدة لتلائم العائلات الشابة النشيطة، من خلال مزيجها المبهر من الابتكار والسعة والمرونة والأناقة.

وأصبحت سيارة كرنفال، المبنية على منصة كيا متوسطة الحجم الجديدة، أكثر إتقاناً وأكبر مساحة وأقوى من أي وقتٍ مضى، موفّرة سعة أكبر وكفاءة أعلى من الطرازات السابقة والمنافسين الحاليين في قطاع سيارات الفان الصغيرة، وهذه السيارة متاحة بعدة ترتيبات للمقاعد مؤلفة من ثلاثة أو أربعة صفوف، وتتسع لسبعة أو ثمانية ركاب أو 11 راكباً بالمجمل.

وتعبّر سيارة كيا كرنفال الجديد عن تطوّر فلسفة كيا في التصميم، لتقدم لعملائها سيارات مبهرة بصرية وذات حضور قوي على الطرقات، مع أسطح وتشطيبات داخلية عصرية تلائم تفضيلات العملاء. ويضمن تصميم سيارة كرنفال المستوحى من السيارات الرياضية متعددة الأغراض (SUV) مظهراً أنيقاً ومتيناً على الطرقات، ومميزاً عن سواها في فئة السيارات متعددة الأغراض (MVP).

وقال ياسر شابسوغ، المدير التنفيذي لعمليات كيا في الشرق الأوسط وأفريقيا: «سيارة كرنفال عملية بقدر جمالها، فهي توفر مساحة هائلة داخل المقصورة وصندوق الأمتعة، كما تأتي مزودة بعدد من الميزات التكنولوجية المتطورة لتلبية اهتمامات ومتطلبات السائقين والركاب المميزين من مختلف الأعمار. توفر مقصورة سيارة كرنفال تجربة فاخرة تمنح الأولوية للراحة والملاءمة». وأضاف شابسوغ «عَمِل فريق التصميم على سيارة كرنفال من كل الزوايا، ليقدم منتجاً عالي الجودة لا يشبه أي سيارة أخرى في نفس الفئة. وبعد انتظار طويل، سيتمكن عملاء كيا في المنطقة الآن من التواصل مع وكلائنا لمعرفة المزيد عن سيارة كرنفال الشاملة».

وصُممت مجموعة ميزات كرنفال التكنولوجية الفائقة لجعل الحياة والسفر على أكبر قدر ممكن من السهولة، حيث تحتوي شاشة رقمية مزدوجة ومتصلة بلوحة عدادات السائق الرقمية وشاشة اللمس المخصصة لنظام المعلومات والترفيه ونظام الملاحة، مع توفير خدمات «كيا لايف» لتحديثات مستمرة بخصوص حركة السير وتوقعات الطقس وغيرها من الميزات المفيدة عند السفر لكل الركاب.

وتعمل سيارة كرنفال الجديدة بأحدث مجموعات نقل الحركة «سمارت ستريم» من كيا، والتي تحسّن من الكفاءة والأداء في الوقت نفسه، وتتوفر سيارة كرنفال – وفقاً للمواصفات المحلية الموجودة – مزودة بواحد من ثلاث محركات، كل منها يوفر أداء سلساً وسهلاً. كما تم تزويد كافة المحركات بناقل سرعة أوتوماتيكي بثماني سرعات، يضمن تقدماً هادئاً وسلساً، يلائم شخصية السيارة الديناميكية الأنيقة.

كما تتمتع سيارة كرنفال الجديدة بمجموعة من أنظمة الأمان ومساعدة السائق الخامدة والنشطة، بما فيها أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) من كيا، والتي تساعد على تقليل المخاطر المحتملة والتوتر أثناء القيادة، من أجل رحلات آمنة تساعد على الاسترخاء.

وسيارة كرنفال مجهزة بما يصل إلى سبع وسادات هوائية، إلى جانب نظام «فرامل التصادم المتعدد» المبتكر من كيا، والذي يقوم بتشغيل فرامل السيارة تلقائياً عند انفتاح وسادات الهواء في التصادم الأولي، لتحمي الركاب من أي صدمات لاحقة. كما تحتوي السيارة على نظام «إدارة ثبات المركبة» و«التحكم الإلكتروني بالثبات»، واللذين يساعدان السائقين على مواصلة التحكم بالسيارة عند الفرملة أو الانعطاف.

كما يتألف هيكل السيارة من درجات مختلفة من الفولاذ المتطوّر عالي التحمل، والذي يزيد من صلابة السيارة ويخفض من ارتفاع ثقلها، ليخفف من الاهتزازات على الطرقات، ويزيد من أمان الركاب في حال حصول اصطدام.

وتتمتع سيارة كرنفال بنظام تعليق جديد مستقل بالكامل، مع عارضة متعددة المحاور وهندسة جديدة، إلى جانب ترتيب نظام التوجيه المعزز بمحرك ومركّب على أعمدة، ما يؤدي لاستجابة أكثر مباشرة لحركة المقود، مع معدل توجيه أسرع بنسبة 5.6% من أنظمة التوجيه المعززة بالطاقة الهيدروليكية (الهيدروليك).

وحافظت سيارة كرنفال الجديدة على شخصية طرازاتها السابقة في القيادة، حيث تضع الراحة فوق كل الاعتبارات. وتوفر السيارة الجديدة قيادة سهلة ومطمئنة، متيحة التوجيه المستقر في مختلف الظروف، كما تم تطبيق عدة إجراءات لتخفيض وعزل الصوت، مع ميزة «تخفيض الضجيج والاهتزازات والقسوة» الجديدة، والتي تضمن كون سيارة كرنفال من أكثر السيارات هدوءاً وراحة على الطرقات.

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