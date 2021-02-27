نسخة خاصة من «رينج روڤر ڤوج» 2021 تصل إلى الإمارات

المصدر: دبي- البيان

وصلت نسخة محدودة من سيارات «رينج روڤر ڤوج» موديل 2021 خاصة بدولة الإمارات إلى صالات عرض شركتي «الطاير للسيارات» و«بريمير موتورز» احتفاء بمرور 50 عاماً على تأسيس الدولة، وإحياء لذكرى مرور 50 عاماً على انطلاق «رينج روڤر»، التي صدفت العام الفائت.

وتتوفر هذه السيارات بأسماء مميزة مستوحاة من المعالم الجغرافية المميزة لدولة الإمارات، وبسبعة ألوان حصريّة من مجموعة الألوان الفاخرة لقسم السيارات الخاصة، وهي: الحصن باللون الأبيض، جزيرة داس باللون الأسود، وادي نقب باللون الفضي، جبل حفيت باللون الرمادي، مليحة باللون الذهبي، حتّا باللون الأزرق الداكن، والمرسى باللون الأزرق البحري. كما تحمل هذه المجموعة من السيارات، التي تقتصر على 50 مركبة، شعاراً مميزاً وتذكارياً مخصصاً لهذه النسخة، وشعار الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات على القائم الأوسط.

وتم تزويد هذه المجموعة الخاصة من سيارات «رينج روڤر ڤوج» بمحرك السيارة الكهربائية الهجينة الخفيفة الجديد بقوة 400 حصان. وتتميز هذه السيارات بعجلات بتصميم ماسي قياس 22 بوصة، والباقة السوداء التي تتضمن فتحات جانبية وسقفاً باللون الأسود، ونظام ترفيه متطوراً بشاشتين خلفيتين مقاس 10,2 بوصات، وشاشة عرض لمعلومات القيادة على الزجاج الأمامي للسيارة، وبطانة سقف من المخمل الفاخر. كما يمكن إضافة عتبات جانبيّة كهربائية، كونها ملحقاً اختيارياً.

وتأتي جميع سيارات «جاكوار» و«لاند روڤر» مع عقد خدمة وصيانة لمدة خمس سنوات أو لمسافة 65.000 كيلو متر، أيهما يحل أولاً، وضمان لمدة خمس سنوات أو لمسافة 150.000 كيلو متر، أيهما يحلّ أولاً، إلى جانب خدمة المساعدة على الطريق.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز