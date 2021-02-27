«رويال سويس» تخطط للتوسع بالإمارات والمنطقة

المصدر: دبي - أحمد صديق

كشف فهد الحميري، مدير «رويال سويس لخدمات السيارات»، عن خطط كبيرة وطموحة جداً لدى الشركة للتوسع في الإمارات، بهدف زيادة الحصّة السوقية، إضافة لوجود خطط للتوسّع أكثر في المنطقة. وقال إننا نقوم في الوقت الراهن بتوفير الخدمات لصالح 22 علامة تجارية من السيارات، لكن قريباً سنضيف 10 علامات تجارية أخرى إلى لائحتنا.

وأكد أن الآن هو الوقت الصحيح للنمو، إذ تُبيِّن دراساتنا وجود زيادة في أعداد العملاء الراغبين بالحصول على قيمة إضافية دون المساومة على عنصر الجودة. وستمكّننا خططنا لسنة 2021 من الوصول إلى مجموعة متنوّعة من الأسواق الأخرى بقطاع السيارات، لذا ندعو لمتابعتنا باستمرار للتعرّف أكثر على أحدث المستجدّات والأخبار المشوّقة لدينا.

وأضاف أننا نتمتّع بخبرة واسعة وطويلة في قطاع السيارات، وبالتالي لاحظنا وجود فرصة في السوق لإنشاء مرافق يمكنها تقديم الخدمات الراقية وفق أعلى المعايير مع باقة من المزايا الحصرية التي تتخطّى تلك المتوفرة لدى الوكلاء. بناءً لهذا الواقع، أمضينا عدّة شهور في دراسة السوق كي نضمن أن نترك بصمة قوية منذ اللحظة الأولى.

وقال: أردنا إرساء معايير جودة تفوق تلك المعتمَدة لدى الوكلاء والحفاظ عليها بشكل دائم، لكن في الوقت ذاته توفير القيمة العالية لصالح العملاء. ضمن هذا الإطار، يحرص مستشارو الخدمة والفنيون العاملون لدينا على منح أفضل تجربة وتوفير العناية اللازمة لكل مركبة للعملاء، خصوصاً وأنهم جميعاً يتمتّعون بخبرات كبيرة اكتسبوها في المصنع أو في مراكز الخدمة الرئيسية التابعة للوكلاء. وبالنسبة لنا، تشكّل جودة الخدمات التي نقدّمها للعملاء والمهارات والمعارف التقنية عناصر أساسية لتحقيق النجاح.

وتابع: استقبلنا مجموعة متنوّعة من المركبات التي خضعت للصيانة والتصليح، بدءاً من عمليات الصيانة الأساسية وصولاً لإعادة التصليح الكاملة للمحرّك وعلبة التروس، بما فيها طرازات «مرسيدس»، «راينج روفر»، «فيراري»، «رولز رويس» وغيرها، وحتى كذلك السيارات الرياضية الخارقة مثل «ماكلارين» و«بوغاتي». ونحن نتطلّع لتعزيز حصّتنا من السوق وتوفير الخدمات لمزيد من العملاء من مختلف أنحاء الإمارات.

وقال: لدينا منشأة متطوّرة جداً تضم أحدث الأدوات، إضافة لأجهزة الكمبيوتر الحديثة الخاصّة بالسيارات ومجموعة متنوّعة من المعدّات، دون أن نغفل عن ذكر وجود أفضل الفنيين في المنطقة. كما أننا واحدة من الورش القليلة جداً التي تحوي قسماً مخصَّصاً لقطع الغيار فيه مجموعة غنية من القطع، بحيث لن يضطر العملاء للانتظار طويلاً لحين إعادة مركباتهم إليهم. وسوف نستمر بتطوير منتجات جديدة كي يستفيد منها عملاؤنا، وتمكّن المزيد من العملاء من الحصول على خدماتنا بأسعار معقولة.

وأضاف: كنا بغاية الحرص حول كيفية إدارة استثمارنا، وذلك بهدف ضمان استمرارية «رويال سويس لخدمات السيارات» في المنطقة على المدى الطويل. كما أن خطّتنا المالية تمكّننا من تسجيل نمو شهري متزايد وذلك عبر اتباع منهاج تسويقي ذكي، إلى جانب قيامنا بتقديم التدريبات المحترفة لموظّفينا وضمان توافر أعلى مستويات الجودة في مختلف أقسام وعمليات الشركة لأجل تعزيز حضورنا في السوق أكثر. ولقد تمكّنا لغاية الآن من الوصول إلى أهدافنا المالية المحدَّدة من ناحية تحقيق العائد على الاستثمار، ويبدو أن عام 2021 سيكون إيجابياً جداً بالنسبة لنا.

وقال: أتاحت لنا فترة الإغلاق العام القدرة على التركيز أكثر، مع توفير مزيد من الوقت لتطوير الفكرة الأساسية التي تقوم عليها «رويال سويس لخدمات السيارات» وجعلها واقعاً حقيقياً. ولقد تمكّنا من إجراء الكثير من الدراسات والأبحاث السوقية المركَّزة في الإمارات العربية المتحدة وباقي أنحاء المنطقة، وذلك بهدف تطوير استراتيجيتنا بدقّة وعناية، إضافة لخطط دخول الأسواق بدون مشاكل أو معوّقات كثيرة.

ولحسن حظّنا، استطعنا الإشراف على إنشاء الأعمال ومتابعتها خطوة بخطوة بهدف التأكّد من جودة المعدّات التي يتم تركيبها والحفاظ على المعايير المتبَعة بهذا المجال، والتعرّف على أفضل المهارات وتوظيفها للعمل معنا، إلى جانب التطوير المستمر لمعايير خدمة العملاء حرصاً منا على عدم مواجهة أية مشكلة عند مباشرة العمل في المركز.

وتابع: نعتبر أن سنة 2020 قد أكسبتنا الكثير من المعلومات والخبرات أكان ذلك عن السوق أم فيما يتعلّق بسلوك العملاء، ولهذا كان بمقدورنا التعرّف على العديد من التوجّهات وتطوير خدماتنا بشكل موازٍ لها ويتلاءم معها تماماً.

وخلال فترة الصيف التي سبقت الافتتاح الرسمي، قمنا بتوفير الكثير من المزايا القيّمة منها على سبيل المثال لا الحصر خدمة الاستلام والتوصيل المجاني للمركبات، وذلك أثناء عدم تمكّن بعض العملاء من التنقّل أو العمل من المكاتب. كما أننا حالياً نفتح أبوابنا لاستقبال العملاء من الساعة السابعة صباحاً لغاية العاشرة ليلاً، مما يمنح العملاء فترة أكثر كي يتمكّنوا من توصيل أو استلام مركباتهم بكل يسر وسهولة.

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