«كيا ستينجر» ترقية جديدة

المصدر: دبي - البيان

تحمل سيارة «كيا ستينجر» الكثير من المواصفات الجديدة، التي تضعها في مرتبة عالية عند مقارنتها مع الطرز المنافسة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمواصفات الفنية والميكانيكية والخصائص الجمالية من الداخل والخارج على حد سواء، واستخدام ألوان ومواد جديدة وتقنية المعلومات والترفيه الأكثر ذكاء.

وعند استعراض قدراتها الكثيرة نجد أن هذا الطراز يوفر للسائق مزايا تقنية راقية، ما يجعل منها سيارة مثالية للمسافات الطويلة، لا سيما أنها معززة بتصميم متقدم من الداخل، يضمن الراحة للسائق ولجميع الركاب طوال الرحلة، أو حتى خلال الجولات داخل المدينة.

وظهرت السيارة بتفاصيل دقيقة ومميزة في تصميمها، الأمر الذي يجعل منها سيارة الأحلام الواقعية، خصوصاً لأولئك الأشخاص الذين يحلمون بقيادتها. وعند تجربتها للمرة الأولى، سيعشقها السائق حتماً، نظراً لأسباب عديدة، ومنها البساطة الكلاسيكية في التصميم وما تمتلكه من تكنولوجيا مميزة، مثل شاشة العرض من قياس 8 بوصات، مع نظام أندرويد ونظام أبل بلاي، إضافة لنظام صوتي مزود ب 9 سماعات كبيرة وصغيرة.

وتأتي هذه السيارة بنسق الهاتشباك مع أربعة أبواب وخمسة مقاعد، ومع ذلك فإنها توفر مساحة أكبر للركاب الخمسة، أو إذا زاد عددهم عن ذلك، لوجود مساحات كافية للقدمين، وارتفاع سقفها قليلاً. وفي الجانب الخلفي المخصص للأمتعة، ستجد الأسرة أنه من اليسير عليها استيعاب المزيد من الأغراض والأمتعة للرحلات الترفيهية أو للسفر الطويل، عند مقارنتها بأي سيارة أخرى من الفئة ذاتها.

ويتميز الموديل الجديد بتوظيف عدد من التقنيات المبتكرة، التي عززت خصائص المعدات وأجهزة السلامة والأمان المتطورة، كما يتوافر نوعان من المحركات، يكون الأول بسعة 3.4 لترات، والثاني بسعة 2.0 لتر. وبفضل ذلك، يمكنها تلبية احتياجات العملاء من الشباب، أو حتى تلك الفئة من العملاء ممن يبدون شغفاً بالتقنيات المتقدمة، أي أنها تضمن لهم القيمة الرائعة مقابل المال الذي يستثمرونه في شرائها.

ويمكن التعرف بسهولة إلى هويتها التي تنتمي إلى «كيا»، حيث تمتاز «ستينغر» بخصائصها الجريئة والديناميكية، وتوجد في الجزء الأمامي من هذه السيارة شبكة كيا «أنف النمر» المميزة بين المصابيح الأمامية الجديدة متعددة الأوجه من نوع «ليد» العاكسة. يضاف إلى ذلك تفاصيل التصميم الخارجي المتطورة والحديثة المدهشة، والتي يبرز منها جهاز تحكم بمدى الإضاءة للمصابيح الأمامية، والمزايا الجانبية للأبواب، وإضافة ضوء يعمل كونه مؤشراً لاستخدام الفرامل.

وأدخلت التقنيات العصرية الرائعة في الباب الخلفي، الذي يعمل باللمس لضمان راحة السائق إذا كان يحمل أغراضاً ثقيلة. وتم توظيف مزيج من التقنيات الفائقة الأخرى للتحكم بالتسارع ومنع الانزلاق على الطرق الرطبة، وقفل الباب بشكل أوتوماتيكي وفتحه تلقائياً.

وسيستفيد السائق من نظام متطور لتحديد السرعة، ومجموعة كبيرة من وحدات الاستشعار التي تساعد السائق على الاصطفاف بسهولة، خصوصاً مع وجود الكاميرا الخلفية، التي توفر طيفاً من هذه الميزات، ما يعني ضمان السلامة والأمان للسائق وجميع أفراد الأسرة في جميع الظروف. وزودت ستينغر بمصابيح أمامية كهربائية ومصابيح ليد نهارية مصممة بشكل دقيق، لتبدو قوية وواثقة على الطريق.

ويعني هذا كله أن التحديثات التي أدخلت على الطراز ضمنت لمسة جديدة تضيف المزيد من الطابع الرياضي لتصميم السيارة، وتمنح المشترين المزيد من الخيارات للتخصيص في الداخل، وتوفر بعد ترقيتها مساحة أكثر راحة للسفر، بتصميم راق، ومواد جديدة عالية الجودة، مع ترقية نظام المعلومات والترفيه.

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