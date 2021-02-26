شراكة بين «دبي للتسوق» و«دبليو موتورز» لسحب المهرجان في 30 مايو

المصدر: دبي - وام

عقد مهرجان دبي للتسوق شراكة مع «دبليو موتورز» قدمت بموجبها الشركة للمهرجان سيارة «فينير سوبر سبورت» كجائزة كبرى للفائز في السحب الذي سيجريه المهرجان في 30 مايو المقبل.

وأعرب أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن سعادته بالتعاون مع «دبليو موتورز» العلامة التجارية المحلية التي ساهمت في تعزيز مكانة دبي على الصعيد العالمي بفضل سعيها نحو التميز والإصرار على دفع حدود الإبداع في مجال السيارات.

من جهته قال رالف دباس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«دبليو موتورز»، إن مهرجان دبي للتسوق يرتبط بتجارة التجزئة والرفاهية، لذا شكل المهرجان منصة مثالية لزيادة الوعي بالعلامات التجارية المحلية مثل «دبليو موتورز».

ويمكن شراء نموذج مصغر لسيارة فينير سوبر سبورت عبر الإنترنت من خلال idealz.com و mydsf.ae بسعر 1500 درهم للدخول في سحب مهرجان دبي للتسوق.

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