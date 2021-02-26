«سي إل إس».. أداء رياضي من «مرسيدس»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مشاريع قرقاش، الوكيل المعتمد لـ «مرسيدس-بنز» في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، عن إطلاق سيارة «مرسيدس-بنز CLS» الجديدة والمحدثة في جميع صالات عرض «مرسيدس-بنز» بالإمارات، حيث تعكس مفهوم التصميم الجديد لمرسيدس-بنز بطابع رياضي يملؤه الثقة.

يتميز طابع السيارة الجديد بواجهة شبكية تتسع نحو القاعدة وتشمل الميزات الأخرى مصابيح أمامية عريضة ومسطحة ومصابيح خلفية من قسمين. وفي الوقت نفسه، يعكس التصميم الهوية الخالدة لسيارة CLS الأولى والتي أسست فئة جديدة وسرعان ما أصبحت رمزًا للتصميم.

وجاءت تجربة السيارة الجديدة من «مشاريع قرقاش» مليئة بالتحدي والثقة في الصانع الألماني الذي اعتاد إبهار عشاق سياراته، حيث تتمتع السيارة بقدر كبير جداً من الثبات والقوة مع السرعات العالية وخاصة في المنعطفات الحادة حيث تعطي قائدها قدراً كبيراً من الثقة.

وتأتي السيارة بمحركات جديدة تمامًا وستتوفر ثلاثة طرازات سداسية الأسطوانات عند طرحها في السوق: الأولى CLS 350 d 4MATIC بقوة 286 حصاناً وعزم دوران 600 نيوتن متر، والثانية CLS 400 d 4MATIC بقوة 340 حصاناً وعزم دوران 700 نيوتن متر؛ والثالثة والتي تم تجربتها CLS 450 4MATIC بقوة 367 حصاناً.

وتشمل الميزات البارزة مصابيح أمامية LED عالية الأداء، وعجلات من المعدن الخفيف مقاس 18 بوصة مع إطارات مختلطة، ونظام المساعدة في الحفاظ على المسار، ومساعد تحديد السرعة، وشاشة نظام وسائط متعددة مقاس 12.3 بوصة، وإضاءة محيطية بما في ذلك الإضاءة فتحات التهوية.

ومن ناحية التصميم الخارجي فهي تأتي بطابع رياضي واثق بأسلوب سيارات الكوبيه من مرسيدس-بنز، فهي رمز تصميم كنموذج أصلي لسيارة كوبيه بأربعة أبواب. كما تشمل الميزات الأمامية المذهلة الشبكة الماسية النموذجية لسيارات الكوبيه من مرسيدس-بنز، مع فتحة تهوية واحدة. ويتسع شكل شبكة المبرد باتجاه القاعدة معتمداً على خطوط الشبكة في سيارة Mercedes-AMG GT. أما غطاء المحرك فهو محاط بالكامل بأسطح الجسم.

ويتميز التصميم الجانبي بخصر مرتفع ومقوس وبيت زجاجي رياضي منخفض مع نوافذ جانبية بدون إطار. تشبه الواجهة الأمامية المائلة للأمام أنف سمكة القرش وتبدو أطول بفضل غطاء المحرك الداخلي بالكامل.

ومن السمات المميزة أيضًا لسيارة CLS خط الكتف الخلفي القوي الذي يندمج بسلاسة مع الطرف الخلفي المسطح. تشمل ميزات مرسيدس كوبيه المميزة المصابيح الخلفية ذات القسمين، والعاكسات الموضوعة في المصد الخلفي، وموقع لوحة التسجيل في المصد ونجمة مرسيدس على غطاء الصندوق الخلفي. اعتمادًا على المواصفات، يضم هذا كاميرا عكسية قابلة للتمديد.

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