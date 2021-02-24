هيونداي تكشف النقاب عن سيارة "أيونيك 5"

المصدر: يونهاب

كشفت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية العملاقة للسيارات أمس الثلاثاء عن طراز سيارة أيونيك 5(IONIQ )، وهو أول طراز مدمج مع منصة المركبات الكهربائية الخاصة بها، حيث تسعى جاهدة للتحول إلى مزود حلول التنقل في المستقبل.

وقالت هيونداي في بيان إن سيارة الكروس أوفر متوسطة الحجم "أيونيك 5"هي أول طراز مجهز بمنصة كهربائية عالمية (E-GMP) من مجموعة هيونداي موتور.

وقالت هيونداي إنها ستطلق أيونيك 5 في أوروبا الشهر المقبل، وفي السوق المحلية في الربع الثاني وفي الولايات المتحدة والأسواق الأخرى في وقت لاحق من هذا العام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي موتور جانغ جيه-هون في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت "يبدأ إنتاج أيونيك 5 في مصنع أولسان التابع للشركة الشهر المقبل. وتهدف إلى بيع 70,000 وحدة على مستوى العالم هذا العام، بما في ذلك 26,500 وحدة في المبيعات المحلية، و 100,000 وحدة العام المقبل.

ويتراوح سعر السيارة الكهربائية بالكامل بين 50 مليون و 55 مليون وون (45,000 - 49,500 دولار أمريكي). مع الدعم الحكومي، يمكن شراؤها بحوالي 40 مليون وون.

وتتوفر سيارة أيونيك 5 في نسختين: الطراز بعيد المدى ببطارية 72.6 كيلو واط في الساعة والطراز القياسي مع بطارية 58 كيلو واط في الساعة.

وقالت الشركة المصنعة للسيارات إن النسخة بعيدة المدى يمكنها السفر لمسافة تصل إلى 430 كيلومترًا بشحنة واحدة وشحن 80 بالمائة من سعة البطارية في غضون 18 دقيقة.

ويتميز الطراز الكهربائي بالكامل بوظائف "سهلة الاستخدام" مثل محدد التروس الموجود خلف عجلة القيادة، ووحدة التحكم المركزية المنزلقة التي توفر للركاب مزيدًا من المرونة في المقاعد الأمامية.

كما يأتي مزودًا بميزات أمان متقدمة مثل المساعدة في الحفاظ على المسارات ، وتجنب الاصطدام في النقطة العمياء ، ومساعد الخروج الآمن ، وأنظمة المساعدة في تجنب الاصطدام عبر حركة المرور الخلفية.

ولتعزيز وجودها في سوق السيارات الصديقة للبيئة، تخطط هيونداي أيضًا لتقديم سيارة السيدان متوسطة الحجم IONIQ 6 في العام 2022 وسيارة SUV كبيرة الحجم IONIQ 7 في عام 2024. وستبدأ في استخدام أسماء أبجدية رقمية مثل منافسيها الأكبر، مثل BMW، من طرازاتها تسمى السلسلة رقم 1-8.

كما تخطط علامة جينيسيس التجارية المستقلة التابعة لهيونداي لإطلاق نموذج كهربائي بالكامل هذا العام وستملأ مجموعتها في النهاية بنماذج عديمة الانبعاثات في المستقبل.

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