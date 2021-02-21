«إنفينيتي» من العربية للسيارات تؤكد مسؤوليتها المجتمعية

المصدر: دبي - البيان

في إطار مبادراتها الصحية الرائدة، وإيماناً منها أن العقل السليم في الجسم السليم تمكنت إنفينيتي من العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة إنفينيتي في دبي والشارقة والمناطق الشمالية، من أداء دور بالغ الأهمية في نشر التوعية والثقافة الصحية، لتنجح في ترك بصمتها الإيجابية بين موظفيها وأفراد المجتمع عموماً، لتؤكد أهمية المسؤولية المجتمعية التي يتعين على الشركات القيام بها في الظروف الاستثنائية في ظل انتشار الجائحة التي سلّطت الضوء على ضرورة إعطاء الأولوية للجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة.

ومن خلال تنظيمها عدداً من الندوات ولقاءات التوعية الافتراضية العامة التي يكون حضورها متاحاً أيضاً للمهتمين من مختلف شرائح المجتمع، تؤكد الشركة التزامها لدعم صحة وسلامة موظفيها والناس عموماً. وتحقيقاً لهذه الغايات، تعاونت الشركة مع مستشفى زليخة لإطلاق ندوة حول مرضين شائعين، وهما: السكري وارتفاع ضغط الدم، وذلك في إطار برنامج دائم لدى الشركة بهدف نشر التوعية حول مجموعة من الأمراض.

وركزت الندوة التي شارك بها الدكتور فيبين ميشرا، استشاري الغدد الصمّاء في مستشفى زليخة، على مرض السكري الذي يعدّ حالة استقلابية تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم، إضافة إلى ارتفاع ضغط الدم الذي ينجم عن زيادة ضغط الدم عن المستويات الموصى بها طبياً.

وكانت الندوة ثرية للغاية في محتواها، حيث قدم الدكتور خلالها مجموعة من النصائح التي تساعد المرضى وذويهم على التعامل مع هذين المرضين، وطرق السيطرة عليهما، وذلك باستخدام الأدوية الصحيحة، فضلاً عن إجراء تغييرات على نمط الحياة، من أجل ضمان مستقبل أسعد وأكثر صحة.

وكان للشركة دور في دعم منظمة «موفمبر» التي سجلت انطلاقتها في 2003، مع التركيز على زيادة الوعي إزاء الصحة العقلية للرجال، والكشف المبكر عن سرطان البروستاتا وسرطان الخصية. ومن أهم الفعاليات ذات الصلة، قيام الشركة بتنظيم ندوة افتراضية لموظفي مجموعة عبد الواحد الرستماني، بالتعاون مع مستشفى برايم في دبي، بمشاركة الدكتور سانجاي بات، أخصائي المسالك البولية في المستشفى. وشهدت الندوة مناقشة شاملة حول خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، مع التأكيد على أهمية الكشف المبكر عن هذا المرض لتشخيصه من أجل تفادي تعقيداته.

وفي إطار ذي صلة، استضافت إنفينيتي ندوة افتراضية عامة بالتعاون مع مستشفى «كينغز كوليدج دبي» وكان الهدف منها الحد من الصورة النمطية السلبية حول سرطان الثدي، وذلك من خلال نشر التوعية إزاء أعراض المرض، وسبل الكشف المبكر عنه، وتشجيع النساء على إجراء الفحص الذاتي.

وتولت الدكتورة مارلين مبارك، استشارية أمراض النساء والتوليد، قيادة الندوة الافتراضية التي غطت عدداً من الموضوعات، ومنها «طرق الوقاية والسيطرة»، و«والكشف عن المرض: الفحص والتشخيص والفحص الذاتي»، وتسليط الضوء على الكثير من جوانب هذا المرض.

وأخيراً، ستنظم إنفينيتي ندوة حول التبرع بالدم، في 23 من فبراير من 11 صباحاً إلى 12 ظهراً، حيث أقامت في 9 فبراير الجاري حملة بالتعاون مع هيئة صحة بدبي، واستقطبت متبرعين إلى صالة العرض في شارع الشيخ زايد. وستتناول هذه الندوة موضوعات عن كيفية التبرع بالدم وفوائده للجسم، والتوقيت الأمثل في ظل أزمة كورونا

وتعكس هذه الندوات الافتراضية حرص إنفينيتي من العربية للسيارات على تقديم الدعم المستمر لصحة وسلامة أعضاء فريقها، إلى جانب اهتمامها بسلامة المجتمع، وذلك من خلال إطلاق المبادرات المتخصصة في الوقت المناسب. وستواصل الشركة هذا النهج لنشر التوعية الصحية، وإضفاء بصمتها لتكن دائماً الراعي الصحي للمجتمع ولفريق عملها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز